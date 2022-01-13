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市人大常委会党组（扩大）会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.02 08:44

　　昨日，市人大常委会党组书记、主任吴中阳主持召开市人大常委会党组(扩大)会议。

　　会议传达学习习近平总书记近期重要讲话精神，深入学习省委书记楼阳生在中国共产党河南省代表会议上的讲话精神及省、市近期重要会议精神，研究贯彻落实措施。

　　会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，按照党中央决策部署和省委、市委工作要求，紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求，充分发挥人大职能作用，为洛阳高水平开放、高质量发展积极贡献力量。要结合人大工作实际，强化担当意识，在积极参与中华文明探源工程、推进我市黄河流域生态保护和高质量发展等工作中发挥人大作用，做好二里头遗址、尸乡沟商城遗址等保护立法工作，围绕“走好水安全有效保障、水资源高效利用、水生态明显改善的集约节约发展之路”深入开展调研、有效实施监督。要扎实推进“能力作风建设年”活动，进一步坚持问题导向、强化“答卷”意识，以更大力度提能力、转作风，确保活动走深走实、工作争先出彩。要深入基层督导做好防汛工作，加强防汛工作责任制落实的监督检查，对分包单位、项目，检查到位、提醒到位，确保防汛抗灾各项工作做实做细。

　　会议还研究了其他事项。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 何燕）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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