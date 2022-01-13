昨日下午，市长徐衣显主持召开专题会议研究项目建设暨经济运行工作，强调要不折不扣贯彻落实“经济要稳住”重大要求，坚定不移项目为王，全力以赴扩大投资，千方百计解决难题，切实加强督导考核，坚决做到稳中有进。

徐衣显主持召开专题会议研究项目建设暨经济运行工作

优服务破瓶颈促进项目建设提速提质

抓统筹聚合力确保经济运行稳中有进

昨日下午，市长徐衣显主持召开专题会议研究项目建设暨经济运行工作，强调要不折不扣贯彻落实“经济要稳住”重大要求，坚定不移项目为王，全力以赴扩大投资，千方百计解决难题，切实加强督导考核，坚决做到稳中有进。

会议听取了洛轴控股、郑州佛光、洛玻股份、和众印刷、丰泰电商等企业和相关部门对项目建设、产业发展等方面的意见建议。徐衣显边听边记，详细询问有关情况，共同研究有关问题。他指出，当前，抓项目、扩投资既有政策机遇、发展需求，也有现实基础、潜在空间，各级各有关部门要增强责任意识，凝聚工作合力，强化要素保障，确保项目建设提速提质，经济运行稳中向好。

徐衣显强调，一是高效统筹强化分析调度。要把稳定经济运行作为当前一项重要的政治任务，各级各部门坚持稳字当头、稳中求进，更好统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，持续做好“六稳”“六保”工作，保持经济平稳较快发展。二是抢抓机遇推动项目建设。要牢固树立“项目为王”理念，抢抓国家、省扩大投资重大机遇，抓住项目建设“黄金期”，一企一策破解难题，专班服务要素保障，科学把握建设时序，抓好续建、做好前期、促好开工，形成梯度滚动推进的良好格局。三是协调联动凝聚工作合力。要树立“一盘棋”思想，强化“店小二”意识，开展“保姆式”服务，完善联审联批、容缺办理等机制，深化“标准地+承诺制”改革，搭建银企对接平台，积极向上汇报争取，做到政策落实“零时差”、助企服务“零距离”、损害利益“零容忍”，确保项目建设高效推进。四是聚焦重点谋划储备项目。要积极争取政策性金融、专项债等资金支持，聚焦十大产业集群、基础设施建设、城市有机更新等领域，精心谋划推进一批事关长远、支撑力强的重大项目。五是树立导向营造浓厚氛围。要完善奖惩机制，建立问题台账，压实各方责任，领导干部亲自抓、带头干，带动全市上下立即动起来、扎实干起来、敢于比起来，全力推动项目建设、产业发展实现新突破，以项目建设的实际成效助推全市经济高质量发展。

孙延文、李新建、魏险峰、韩治群参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)