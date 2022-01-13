局部地区暴雨！双休日出门，请注意携带雨具

今天下午，洛阳市部分地区迎来短时强降水，一些市民在接娃放学的路上淋了雨。淋雨难免令人生气，好在雨后东部天空出现了美丽的彩虹。

今天下午，洛阳市部分地区迎来短时强降水，一些市民在接娃放学的路上淋了雨。淋雨难免令人生气，好在雨后东部天空出现了美丽的彩虹。

气象专家提醒您，7、8月份是河南省降雨集中期，请将雨具常带身边，有备无患。

河南省气象台预计，2日夜里到3日，河南省西部、北中部有中到大雨，局部暴雨。

河南省气象台根据最新气象资料分析，预计2日夜里到5日，河南省高空处在副热带高压和大陆高压之间弱低压槽区内，多降雨天气，其中2日夜里到3日，全省大部有阵雨、雷阵雨，河南省西部、北中部部分县市有中到大雨，局部暴雨；累计降水量大部10～25毫米，河南省西部、北中部部分县市30～60毫米。豫西、豫北、豫中需关注局地强降雨可能带来的不利影响。

来看下洛阳市的天气情况。洛阳市气象台根据气象资料分析，未来几天洛阳市多分散性阵雨或雷阵雨，局部地区伴有雷暴大风、短时强降水、冰雹等强对流天气，2日到3日受低槽东移影响，洛阳市有一次中等强度的降水天气过程。具体预报如下：

今天(1日)夜间，多云，局部地区有阵雨或雷阵雨伴有短时强降水，雷暴大风等强对流天气；

2日(周六)，阴天有中阵雨或雷阵雨，局部地区有暴雨，东南风3级左右，气温24℃到33℃；

3日(周日)，阴天有小到中阵雨或雷阵雨，局部地区有暴雨，东南风2级到3级，气温23℃到30℃；

4日(周一)，阵雨转多云，气温23℃到32℃；

5日(周二)，多云间阴天，有分散性阵雨或雷阵雨，气温24℃到34℃；

6日(周三)，多云，局部地区有阵雨或雷阵雨，气温24℃到35℃；

7日(周四)，多云，部分地区有阵雨或雷阵雨，气温25℃到36℃；

8日(周五)，多云，部分地区有阵雨或雷阵雨，气温26℃到37℃。

(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)