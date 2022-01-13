6家洛阳企业获评省级技术创新示范企业

1日，记者从洛阳市工信局获悉，近日6家洛阳企业入选2022年河南省技术创新示范企业，入选数量全省领先。

1日，记者从洛阳市工信局获悉，近日6家洛阳企业入选2022年河南省技术创新示范企业，入选数量全省领先。

此次全省共有43家企业入选。洛阳入选的企业分别是：洛阳轴承研究所有限公司、中航锂电(洛阳)有限公司、黎明化工研究设计院有限责任公司、洛阳天久科技有限公司、洛阳华荣生物技术有限公司和洛阳利尔功能材料有限公司。入选企业涵盖了洛阳明确重点发展的高端轴承、新能源电池、电子化工材料、耐火材料、生物疫苗等产业，展现了洛阳产业集群发展的创新优势。

省级技术创新示范企业是工业主要产业中技术创新能力较强、创新业绩显著、具有重要示范和导向作用的领军型企业。申请认定省级技术创新示范企业的单位，必须满足获评省级及以上企业技术中心、具有一定的生产经营规模、从业人员300人以上、年销售收入3000万元以上、资产总额4000万元以上等条件。

根据《洛阳市制造业“三大改造”实施方案(2021-2025年)》，洛阳对获评国家级、省级技术创新示范企业的，分别给予100万元、50万元一次性奖励。

河南对技术创新示范企业实行动态管理，每三年复核评价一次。下一步，洛阳将继续深入实施创新驱动发展战略，充分发挥示范企业带头作用，加速推动全市规模以上工业企业研发活动全覆盖，同时做好技术创新工作方法、工作经验的总结和宣传，为洛阳工业行业技术创新水平的全面提升作出贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 黄豫 杨蒙蒙）