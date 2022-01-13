洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

6家洛阳企业获评省级技术创新示范企业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳  来源: 洛阳网 2022.07.01 18:37

　　1日，记者从洛阳市工信局获悉，近日6家洛阳企业入选2022年河南省技术创新示范企业，入选数量全省领先。

　　此次全省共有43家企业入选。洛阳入选的企业分别是：洛阳轴承研究所有限公司、中航锂电(洛阳)有限公司、黎明化工研究设计院有限责任公司、洛阳天久科技有限公司、洛阳华荣生物技术有限公司和洛阳利尔功能材料有限公司。入选企业涵盖了洛阳明确重点发展的高端轴承、新能源电池、电子化工材料、耐火材料、生物疫苗等产业，展现了洛阳产业集群发展的创新优势。

　　省级技术创新示范企业是工业主要产业中技术创新能力较强、创新业绩显著、具有重要示范和导向作用的领军型企业。申请认定省级技术创新示范企业的单位，必须满足获评省级及以上企业技术中心、具有一定的生产经营规模、从业人员300人以上、年销售收入3000万元以上、资产总额4000万元以上等条件。

　　根据《洛阳市制造业“三大改造”实施方案(2021-2025年)》，洛阳对获评国家级、省级技术创新示范企业的，分别给予100万元、50万元一次性奖励。

　　河南对技术创新示范企业实行动态管理，每三年复核评价一次。下一步，洛阳将继续深入实施创新驱动发展战略，充分发挥示范企业带头作用，加速推动全市规模以上工业企业研发活动全覆盖，同时做好技术创新工作方法、工作经验的总结和宣传，为洛阳工业行业技术创新水平的全面提升作出贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 黄豫 杨蒙蒙）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
        伊水细煮“中国”味，伊河渡口美食多。洛阳八大汤之一的粉汤，在市区难觅踪迹，在伊滨区的伊河渡早茶街上，...
  • ·隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
  • ·学会这三招，拍夏日荷花
  • ·荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳市打造关林明清商业街区 擦亮关林...
  • 洛阳市新能源电池产业规模达到2000亿元
  • 洛阳市交通运输局：推进地铁和公交融...
  • 升国旗 庆七一
  • 洛阳“市树”拟确定为国槐和法桐
  • 出行请注意！洛阳6条公交运营线路调整
  • 徐衣显看望慰问老党员代表
  • 安徽一天新增阳性感染者破百例！洛阳...
  • 7月5日起，航线燃油附加费将上调
  • 还在趁热吃？小心“吃”出癌
    		•
    百姓呼声
    洛阳常态化免费核酸检测什么时候实施？
    洛新摩托车考场进入验收，即将投入启用
    精彩图片
    壮观！黄河小浪底开闸...
    有书香，能纳凉！城市...
    孟津区朱寨村：环境整...
    夏至景美 荷塘觅凉【高...
    精彩热帖

    大运河文化之旅

    夏荷与紫薇

    沿黄公路

    大花萱草 艳丽开放
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605