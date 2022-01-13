市检察院举行“七一”升国旗宣誓仪式

为庆祝中国共产党成立101周年，激励全院干警不忘初心、牢记使命，7月1日上午，洛阳市人民检察院举行升国旗宣誓仪式。市检察院全体干警参加仪式。

为庆祝中国共产党成立101周年，激励全院干警不忘初心、牢记使命，7月1日上午，洛阳市人民检察院举行升国旗宣誓仪式。市检察院全体干警参加仪式。

8时45分，升旗仪式准时开始。全体检察干警身着蓝色检察制服，佩戴金色闪耀检徽，在办公楼前整齐列队。伴随着高亢雄壮的国歌声，鲜艳的五星红旗在天空中冉冉升起，全体干警精神饱满、整齐肃立，向国旗行注目礼，共同表达对党和祖国的忠诚和热爱。

“我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领，遵守党的章程，履行党员义务，执行党的决定，严守党的纪律……”升旗仪式结束后，在市检察院党组书记、检察长吴志军的带领下，全体党员干警面向鲜红党旗，高举右臂庄严宣誓，回溯精神的根脉，感受涌动的初心。铿锵有力的誓言在院内久久回荡，体现着广大党员干警的饱满热情和昂扬斗志。

随后，党员干警们共同参观了市检察院“赶考路上有我描绘出彩中原”主题书画展，深切感受中国共产党带领中国人民走过的“赶考”之路，真切感悟“赶考”精神的时代价值。

“七一”升旗宣誓仪式，既是一次生动的党史学习，也是一次终生难忘的党性教育；既是一次奋斗的接力，也是一次继续前行的激励。参加此次仪式的干警们纷纷表示，将不忘誓言，牢记初心和使命，忠诚履职尽责，以饱满的工作热情和积极负责的工作态度，践行司法为民、公正司法，奋力推动洛阳检察工作高质量发展，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。（通讯员/刘晗）