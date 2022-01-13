洛阳市委宣传部组织开展“理响洛城”主题党日活动

为庆祝建党101周年，7月1日，市委宣传部组织开展“理响洛城”主题党日活动。
为庆祝建党101周年，7月1日，市委宣传部组织开展“理响洛城”主题党日活动。
为庆祝建党101周年，7月1日，市委宣传部组织开展“理响洛城”主题党日活动。
活动现场，大家面对党旗，重温入党誓词。市委宣传部有关负责人开展了以“强化理论武装 争做新时代先锋”为主题的先锋讲堂。在讲堂中，大家进一步认识了理论武装的重大意义，纷纷表示，要立足自身职责，坚持问题导向，强化理论学习，主动担当作为，不断提升工作能力，争做新时代先锋，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 王战友 摄）
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