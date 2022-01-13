开讲了！《二里头与三星堆之美》专题讲座3日举办

1日，记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，该馆将于3日上午10时举办《二里头与三星堆之美》专题讲座。

1日，记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，该馆将于3日上午10时举办《二里头与三星堆之美》专题讲座。

二里头夏都遗址博物馆策划的《天问·二里头对话三星堆——李效成系列艺术作品巡回展》已于6月26日开幕，展览开展以来受到了社会各界的强烈关注，展出的油画、装置艺术品等深受观众喜欢。

为了配合本次展览，更好地表现二里头和三星堆遗址的魅力，二里头夏都遗址博物馆特邀本次展览创作人、艺术家李效成以《二里头与三星堆之美》为主题，从艺术的视角解读二里头文化的审美趋向，讲述三星堆文化神秘瑰丽的审美特征。届时将在二里头夏都遗址博物馆官方抖音快手、微博平台进行直播，敬请关注！(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 通讯员 韩金菊 文/图)