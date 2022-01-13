洛阳住房公积金2022年度结息3.62亿元

1日，记者从洛阳市住房公积金管理中心了解到，全市住房公积金2022年度结息工作已顺利完成，全市11380家单位的662896名缴存职工共结息3.62亿元。
1日，记者从洛阳市住房公积金管理中心了解到，全市住房公积金2022年度结息工作已顺利完成，全市11380家单位的662896名缴存职工共结息3.62亿元。
1日，记者从洛阳市住房公积金管理中心了解到，全市住房公积金2022年度结息工作已顺利完成，全市11380家单位的662896名缴存职工共结息3.62亿元。
该中心相关负责人说，住房公积金自存入缴存职工个人账户之日起，每年6月30日按国家规定的利率计算利息，根据相关规定，我市统一按一年期定期存款基准利率1.5%执行。每年度结息后，利息转入缴存职工个人账户。本次结息年度自2021年7月1日起至2022年6月30日，为全市11380家单位的662896名职工结息3.62亿元，较去年的3.23亿元增长明显。
目前，该中心已通过短信向全市缴存职工发送结息信息，缴存职工也可通过全国住房公积金微信小程序、豫事办、洛快办、支付宝市民中心和市住房公积金网上业务大厅(http://www.lyzfgjj.com/)、微信公众号等查询本人账户情况。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 高峰 文/图）
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