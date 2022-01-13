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安徽一天新增阳性感染者破百例！洛阳疾控再发紧急提醒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.01 16:44

　　近日，安徽省、江苏省以及山东省的部分城市密集发现阳性感染者，仅6月30日，安徽报告新增阳性感染者107例。两省邻近河南，洛阳市依然存在较大输入风险。为此，7月1日，洛阳市疾控中心再发紧急提醒。

　　通报显示，安徽省多个城市密集发现阳性感染者，其中以宿州市泗县较为集中，仅6月30日0-24时，该县新增104例阳性感染者，疫情传播风险较高。相关地图显示，宿州市泗县境内最重要的东西方向交通要道为盐洛高速，该高速终点为洛阳市，对于我市来说仍有较大输入风险。

　　“目前，随着《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》的公布，各地高速卡点的撤除，不少人以为可以无拘无束随意流动了，其实这是一种误解。我们需要看到的是，第九版防控方案是对防控工作的优化，并非放松防控。所以，近期有涉疫地区旅居史的来返洛人员，仍要报备并落实医学观察等防控举措。”洛阳市疾控中心传染病预防控制专家麻小龙介绍，近期多地出现的疫情表明，在新版防控方案的基础上，广大市民仍要做好个人防护，出行前后做好报备和核酸检测，平时戴口罩、勤洗手、保持两米线，做好日常个人健康监测，这些基础的防护举措仍有必要落实好。

　　为此，洛阳市疾控中心发布紧急提醒——

　　●主动报备。6月23日(含)以来有广东省深圳市龙华区、福田区、罗湖区；辽宁省丹东市；安徽省合肥市蜀山区、肥西县、合肥新站高新区，宿州市泗县，淮北市濉溪县；江苏省徐州市睢宁县，南京市六合区、江宁区，无锡市新吴区、锡山区；山东省青岛市黄岛区及其他发生疫情的地区旅居史的来(返)洛人员，请立即向居住地所属社区(村)、工作单位或居住宾馆报告，并配合落实核酸检测、医学观察等疫情防控措施。

　　●严格落实“三天两检”。对近7日内有低风险区(中高风险区所在县、市、区、盟的其他地区)旅居史的来(返)洛人员，请立即向目的地社区(村)、单位、酒店报备，严格落实“三天两次核酸检测”，并做好健康监测。

　　●非必要不前往疫情发生地。广大市民密切关注疫情及中高风险地区信息，非必要不前往中高风险地区，非必要不前往发生疫情的地区。

　　●积极开展健康监测。关注个人和家人的身体健康状况，一旦出现发热、咳嗽、咽痛、乏力、嗅(味)觉减退、腹泻等症状，请及时佩戴口罩前往就近的医院发热门诊就诊和排查，并如实告知个人旅居史、活动史和接触史，就医途中避免乘坐公共交通工具。

　　●主动接种新冠疫苗。请3岁以上无接种禁忌的人员，尤其是60岁以上老年人，尽快完成新冠病毒疫苗全程接种。符合加强针接种条件的人员，尽可能进行1剂次同源或序贯加强免疫接种。

　　●严格遵守防疫规定。请广大市民严格遵守我市常态化疫情防控措施，进入商场、超市、酒店、影剧院、地铁、机场等公共场所时，主动扫码入内，配合“场所码”扫码核验。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 梁秀梅）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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