请注意防范！洛阳市气象台发布雷暴大风黄色预警

洛阳市气象台7月1日15时23分发布雷暴大风黄色预警信号：预计6小时内洛阳市涧西区、西工区、瀍河区、老城区、洛龙区、伊滨区将受雷暴大风天气影响，阵风风力达7级以上，并伴有强雷电、短时强降水、冰雹，请注意防范。 洛阳市气象台7月1日15时23分发布雷暴大风黄色预警信号：预计6小时内洛阳市涧西区、西工区、瀍河区、老城区、洛龙区、伊滨区将受雷暴大风天气影响，阵风风力达7级以上，并伴有强雷电、短时强降水、冰雹，请注意防范。 防御指南： 1.政府及相关部门应按照职责做好防御大风、雷电的应急抢险工作。 2.及时停止户外活动，停止高空、水上等户外作业。 3.公园、景区、游乐场等户外场所应当做好防护措施，确保人员安全。 4.居民应当关紧门窗，妥善安置室外搁置物和悬挂物，尽量避免外出，留在有雷电防护装置的安全场所暂避。 5.相关部门和企业采取必要措施，保障易受大风、雷击影响的设备设施和场所的安全。 6.机场、轨道交通、高速公路、港口码头等经营管理单位应当采取措施，保障安全。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)