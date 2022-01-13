帮你带娃！洛阳一社区推出未成年人“点单”式关爱服务【视频】

随着暑期来临，孩子咋带成难题。今天上午，第一届未成年人关爱季活动启动仪式在涧西区湖北路街道上海市场社区新时代文明实践站举行，对辖区青少年暑期的托管问题给出“社区回答”。

随着暑期来临，孩子咋带成难题。今天上午，第一届未成年人关爱季活动启动仪式在涧西区湖北路街道上海市场社区新时代文明实践站举行，对辖区青少年暑期的托管问题给出“社区回答”。

上海市场社区相关负责人介绍，辖区内的青少年数量较多，根据搜集居民们的“心愿清单”，暑期带娃问题成为大家的民声问题，为此，社区党委立足新时代文明实践站，推出第一届未成年人关爱季活动，旨在帮助双职工居民解决实际困难，同时通过丰富多彩的青少年文体实践活动，助力未成年人健康成长、共建和谐亲子关系。