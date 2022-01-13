洛阳地铁主题微信表情包上线

7月1日，又一款洛阳元素的原创微信表情包上线！这次是洛阳地铁主题表情包。

7月1日，又一款洛阳元素的原创微信表情包上线！这次是洛阳地铁主题表情包。

记者从洛阳中车轨道交通装备有限公司获悉，这套微信表情包由该公司和洛阳市轨道交通集团共同设计开发。

记者看到，这套微信表情包选取洛阳地铁1号线、2号线的车辆为主体的卡通形象，有洛阳地铁标志及识别性高的粉色、绿色丝带等元素组成，还体现了天堂、明堂、应天门等城市地标等元素。

据悉，这套洛阳地铁主题表情一共有16个，其中包含“洛阳欢迎您”“中”“私跟着”等极具城市特色的表情。

如果您对这款表情包感兴趣，可以扫二维码下载添加。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 通讯员 翟佳羽 孙亚军 文/图)