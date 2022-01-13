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迎七一，洛阳地铁站举办小剧场和演唱会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.01 11:20

　　6月30日，共青团涧西区委举办“赓续红色血脉 燃爆出彩青春——迎七一·我与洛阳共奋进主题活动”，在地铁1号线牡丹广场站内开展公益路演、大合唱等特色活动。

　　来自涧西区的全国首家红色剧本杀店铺——向导故事馆的8名青年工作人员，现场带来原创小剧场《初心》公益路演，以当代年轻人对话革命先贤的形式讲述中国共产党人在革命战争年代的经历，沉浸式的表演收获现场观众阵阵掌声和喝彩。小剧场路演结束后，现场的青年乐队用电吉他、架子鼓等乐器伴奏，一起合唱《没有共产党就没有新中国》等歌曲，众多行人驻足观看，纷纷加入合唱，用歌声唱响对党和国家的热爱。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 扈佳琳 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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