出行请注意！洛阳6条公交运营线路调整

6月30日，洛阳市公交集团对61路、98路等6条公交运营线路进行调整。

6月30日，洛阳市公交集团对61路、98路等6条公交运营线路进行调整。

因瀍涧大道大路口段封闭施工，即日起，61路从杨冢发车，沿原线行至瀍涧大道周山大道，改走周山大道、邙岭大道、二乔路，之后恢复原线运营至茹凹。去程线路不变；98路从飞机场候机楼发车，沿原线行至周山大道邙岭大道口后，改走邙岭大道、二乔路、魏紫路，之后恢复原线运营至王城广场。去、回程线路一致。

根据群众建议，经现场调研和试运行，7月1日起，70路、88路各增加一趟区间车，70路：武汉路蓬莱路口北(发车时间5：30)——开元大道忠义街口(发车时间6：35)；88路：南苑路南昌路口(发车时间6：30)——洛阳龙门站(首班时间由7：20提前至7：00）。

为更好地使公交与地铁2号线二乔站接驳，方便附近居民出行换乘，7月2日起，91路、V6路优化调整。91路从国花路公交停车场发车，沿原线行至魏紫路二乔路口后，改走二乔路、邙岭大道、嵩山北路、香叶路、龙翔路、邙岭大道至邙岭大道周山大道口，之后恢复原线运营。调整路段去、回程线路一致；V6路从洛阳站发车，沿原线行至瀍涧大道二乔路口后，改走二乔路、邙岭大道、嵩山北路、香叶路、龙翔路、邙岭大道、二乔路，之后恢复原线运营至洛阳站。

（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲 文/图）