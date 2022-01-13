老少携手 弘扬时代新风

昨日，第二届“牡丹杯”——“老少共携手、喜迎二十大”书画大赛获奖作品展在市少年儿童图书馆开幕，共展出全市“五老”和青少年代表的150幅优秀书画作品。
昨日，第二届“牡丹杯”——“老少共携手、喜迎二十大”书画大赛获奖作品展在市少年儿童图书馆开幕，共展出全市“五老”和青少年代表的150幅优秀书画作品。
昨日，第二届“牡丹杯”——“老少共携手、喜迎二十大”书画大赛获奖作品展在市少年儿童图书馆开幕，共展出全市“五老”和青少年代表的150幅优秀书画作品。
此次活动由市关工委、市少年儿童图书馆联合举办，旨在通过主题鲜明、创意新颖的书画作品，激发“五老”和青少年的创作热情，鼓励青少年学习并传承中华优秀传统文化，以积极向上的精神风貌迎接党的二十大胜利召开。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 实习生 周阳 通讯员 张兰萃 摄影报道）
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