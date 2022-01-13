7月登场了 雨水来报到

今天，多云，有分散性阵雨或雷阵雨，局部地区伴有雷暴大风、短时强降水、冰雹等强对流天气，偏东风2级到3级，气温23℃到34℃。

今天，多云，有分散性阵雨或雷阵雨，局部地区伴有雷暴大风、短时强降水、冰雹等强对流天气，偏东风2级到3级，气温23℃到34℃。 昨天，高温天气暂时退场，蓝天白云给人的感觉很美好。昨天下午，栾川县部分地区下起了冰雹。 昨天，省气象台发布2022年7月气候趋势预测—— 降水量：预计安阳、鹤壁、濮阳、新乡、焦作、郑州、开封、商丘和周口降水偏多二成~三成，三门峡、洛阳、平顶山、许昌、漯河、周口、南阳和驻马店北部偏多零成~二成，信阳、驻马店南部偏少零成~二成。豫西110毫米~150毫米，豫北150毫米~200毫米，其他大部分地区200毫米~250毫米。 平均气温：全省大部分地区偏高0℃～1℃；豫西25℃～26℃，其他地区26℃～28℃。 7月，大家需防范强对流、高温、强降水等天气对生产生活的影响，请及时关注最新的气象信息。 昨天下午，省自然资源厅、省气象局联合发布河南省地质灾害气象风险预警：6月30日20时至7月1日20时，达到黄色预警的地区为洛阳南部局地、平顶山西南部局地、南阳北部局地。这些地方发生地质灾害的可能性较大，请注意防范。 来看下我市的天气情况。市气象台根据气象资料分析，未来几天我市多分散性阵雨或雷阵雨，局部地区伴有雷暴大风、短时强降水、冰雹等强对流天气，2日到3日受低槽东移影响，我市有一次中等强度的降水天气过程。 具体预报：今天，多云，有分散性阵雨或雷阵雨，局部地区伴有雷暴大风、短时强降水、冰雹等强对流天气，偏东风2级到3级，气温23℃到34℃；明天，阴天转小到中阵雨或雷阵雨，东南风3级到4级，气温22℃到33℃；3日(周日)，阴天有中阵雨或雷阵雨，局部地区有暴雨，气温23℃到31℃。