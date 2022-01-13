雨水箅子缺失 市民担心有安全隐患

近日，有市民反映，瀍河区唐寺门立交南侧一段下穿陇海铁路的新建辅路两侧排水沟的雨水箅子缺失严重，存在安全隐患，希望有关部门尽快处理。

近日，有市民反映，瀍河区唐寺门立交南侧一段下穿陇海铁路的新建辅路两侧排水沟的雨水箅子缺失严重，存在安全隐患，希望有关部门尽快处理。

6月27日，记者来到市民反映的路段查看，发现道路两侧的排水沟多处缺失雨水箅子，且排水沟内堆积了不少垃圾。

“这段道路是附近居民骑车往返陇海铁路南北两侧的主要通道，雨水箅子缺失，给大家的出行带来安全隐患。”附近居民说。

记者发现，这段道路急弯比较多，雨水箅子缺失，很容易造成骑车的人带车跌进排水沟，存在较大的安全隐患。

还有居民说，缺少雨水箅子，路边排水沟内极易堆积垃圾，且该段道路下穿陇海铁路的涵洞处地势低，雨量一大，就会出现严重积水。“前几天下雨，这段道路铁路涵洞处的积水就漫过了道牙，有十几厘米深，骑电动车根本过不去。”该居民说。

随后，记者联系多家单位得知，目前，这段道路尚未移交给市政设施管理部门，仍由建设单位负责管理养护。

道路建设单位工作人员说，该段道路自去年8月通车后，两侧排水沟的雨水箅子多次丢失，他们集中换新过多次。他们会尽快补齐该段道路缺失的雨水箅子，并在道路沿线安装监控摄像头，防范雨水箅子丢失。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭）