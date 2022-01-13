栾川县樊营村：让群众在家门口乐享“文化大餐”

仲夏时节，走进栾川县栾川乡樊营村，新建成的“文化长廊”“孝善长廊”映入眼帘，设施齐全的文化广场上很是热闹。

仲夏时节，走进栾川县栾川乡樊营村，新建成的“文化长廊”“孝善长廊”映入眼帘，设施齐全的文化广场上很是热闹。

村民们来到这里，有的练习戏曲、有的排练舞蹈，掌声、笑声此起彼伏，村民们聚在一起，享受丰富的基层文化生活带来的欢乐。

“不少村民都是我们乡村文化合作社的成员，平时只要有时间，大家就聚在一起排练、表演。”说起村里老百姓的文化生活，樊营村党支部委员、监委主任慎红献满脸笑容。

乡村振兴，离不开乡村文化的发展。去年年底，樊营村依托新时代文明实践站成立乡村文化合作社，该合作社下设戏曲、舞蹈、书法等特色文化合作社，定期组织开展文化交流、文艺演出等活动，用文化滋润人心、凝聚人心。

49岁的肖金环是一名戏曲爱好者，经常参与戏曲文化合作社的创作和演出活动。“成立文化合作社之前，村民的文化生活比较单一。”肖金环说，考虑到村里有一些爱好戏曲的村民，她就依托樊营村乡村文化合作社成立了戏曲文化合作社，发动全村的戏曲爱好者参与进来。

“戏曲文化合作社成立之初只有四五个人，如今已发展至20余人。”肖金环笑着说。

如今，樊营村的文化活动丰富多彩，老百姓脸上的笑容也越来越多。前不久，樊营村文化合作社联合县里的文艺团队举办了一场歌唱晚会，村民携家带口前来观看，把偌大的文化广场挤得水泄不通。

在73岁的村民邵黑看来，乡村文化合作社让村民们的生活发生了不少变化。“以前大家闲暇时除了看电视，就是打牌，现在有了文化合作社，大家经常去看演出，有时还参加表演，不但丰富了文化生活，也促进了邻里和谐。”邵黑说。

“我们的队伍还在不断壮大，我们的节目还在不断丰富。”慎红献说，今后，樊营村文化合作社还将编排更多质量高、影响广的文艺节目，更好地满足群众的文化需求，进一步激发群众参与乡村文化建设的内生动力，增强群众文化获得感和幸福感。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 王嘉辉 侯豫炯）