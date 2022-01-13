记者串门，邂逅一场“牡丹盛会”

“这是牡丹骨雕、牡丹邮票，你再瞧这个盒子里，还有往届牡丹文化节的纪念章……”6月29日，记者到洛龙区的付治水家串门，入门便被诸多藏品上“绽放的牡丹”所震撼。

付治水在整理牡丹藏品

“这是牡丹骨雕、牡丹邮票，你再瞧这个盒子里，还有往届牡丹文化节的纪念章……”6月29日，记者到洛龙区的付治水家串门，入门便被诸多藏品上“绽放的牡丹”所震撼。

这是64岁付治水近半个世纪的心血。他爱好收藏多年，退休后最大心愿，就是让这些藏品走进大众视野。

缘起集邮：那份五湖四海的乡愁

付治水的收藏爱好要从集邮说起。

1978年，他从老家汝州赴西南地区参军，离家千里，通信是与家人的主要联络方式。“我抽空就给家里写信报平安，家人也以一切安好、安心服役等话语回复我。”付治水说，虽寥寥数语，却承载浓浓乡愁，盼信成了很多战友繁忙之余的一份期待。

“当时，通信兵常趁我们小憩时来送信件，远远一声吆喝，大家蜂拥而上，抢着看有没有自己的信，没收到信的战士还有点失落呢。”付治水笑着说，也就是在那时，他偶然发现，战士们收到的来自五湖四海的信件上，邮票各不相同，五颜六色，煞是好看。于是，他便开始集邮。

出资买新邮票、趁出差时到当地邮票市场淘一淘……慢慢地，付治水不再局限于收藏旧邮票，还开始制作邮集。记者看到，付治水收藏的邮票包罗万象、琳琅满目，有小型张、极限片，单枚的、小版的、大版的，还有邮折、邮资封等各类邮品，小巧别致，颇有看头。

如今，付治水是中国收藏家协会会员、洛阳市集邮协会常务理事等。因其藏品丰富、专题性强，他多次在各类集邮展览中获奖。