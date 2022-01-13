孟津二高学生李雯静：“逆境只会让自己更加坚强”

“同学们好，今天我给大家分享的红色革命故事是《鸡毛信》……”6月29日，在孟津二高210班，李雯静正在给同学们讲述她最喜欢的一篇红色革命故事《鸡毛信》，她声情并茂地讲述着海娃如何克服困难给游击队送信，台下的同学们则听得入神。

在家做饭的李雯静

“同学们好，今天我给大家分享的红色革命故事是《鸡毛信》……”6月29日，在孟津二高210班，李雯静正在给同学们讲述她最喜欢的一篇红色革命故事《鸡毛信》，她声情并茂地讲述着海娃如何克服困难给游击队送信，台下的同学们则听得入神。

李雯静是一名红色教育宣传员，同学们经常“缠”着她，要求她讲一些红色革命故事。

由于父母常年患病，李雯静早早便成了家里的“顶梁柱”，每天放学，她洗衣、做饭、打扫卫生……但李雯静是个阳光爱笑的姑娘，面对生活的困难，她从容乐观、坚强勇敢。

作为班长，李雯静积极主动帮助学习困难的同学，为他们答疑解惑。作为老师的小助手，她替老师分担班级事务，管好班上纪律。课余时间，她时常和同学们结伴参加各种志愿服务活动，受到老师和同学们的一致好评。

“没有人能够随随便便成功，每一次成功都离不开坚持和努力。”李雯静说，为在去年孟津区运动会女子(青少年组)田径1500米比赛上夺冠，每天她都是第一个走进训练场最后一个离开。即使在比赛中受伤，她也咬牙坚持冲过终点。

逆境，让李雯静比其他同学多了一份思考和责任。她常说：“逆境只会让自己更加坚强。”对于未来，她始终相信，纵使前方只有微光，只要奋不顾身前行，加倍付出努力，总能战胜生活中的困难。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 王艳杰 通讯员 刘欢欢 文/图)