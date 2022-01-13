洛阳版“警察荣誉”炼成记

前不久，电视剧《警察荣誉》在央视热播。该剧将镜头对准派出所民警，讲述4名初出茅庐的基层见习民警，在师傅的言传身教下经历各类案件，快速成长为合格的人民警察的故事。

前不久，电视剧《警察荣誉》在央视热播。该剧将镜头对准派出所民警，讲述4名初出茅庐的基层见习民警，在师傅的言传身教下经历各类案件，快速成长为合格的人民警察的故事。

烦琐，是基层民警工作的日常。咱洛阳的基层民警有哪些故事？最近，记者通过采访3对民警师徒，为您展现他们师徒间的传承，以及在基层工作的点点滴滴。

一个揉皱的烟盒，让师徒俩心生怜悯

●师傅：焦社钦，57岁，瀍河公安分局政治安全保卫大队民警

●徒弟：姚小龙，35岁，瀍河公安分局东关派出所所长

“新民警入职，必须有一位师傅领路，他会带你训练和处警，让你从一名‘警局菜鸟’变成业务骨干。”姚小龙说。

2012年，刚入职的姚小龙与师傅焦社钦相遇。“刚到警局，我啥也不懂，师傅手把手教我关于刑事侦查、案件办理和处警等各方面的知识和技巧，告诉我无论何时何地，都要把群众利益放在第一位。”姚小龙说，师傅有多年的基层工作经验，重视群众利益是师傅最看重的事情。

为了群众利益，师徒俩从不吝啬付出。多年前，师徒俩遇到一名流浪汉，看着很可怜，俩人驱车将其送回济源老家。还有一次，我市发生的一起经济案件让不少群众受到损失，师徒俩学习金融知识，理顺复杂的资金链，替群众到外地追要债款，最终成功追回资金1000多万元。

“有一次我们负责处理一起传销案件，有一名刚出校门的大学生，受到胁迫参与传销。”焦社钦说，法院开庭需要大学生的亲属到场，大学生的父亲从重庆山区来到洛阳，见到他们师徒二人，赶忙掏出好烟给他们抽，自己则抽很便宜的烟。看到揉皱的烟盒，他们联想到这位父亲在来洛路上的紧张和无助，便自掏腰包请对方吃饭，还给对方购买了返程的车票。

跟师傅巡逻偶遇偷车贼，他纵身一跃跳进河里

●师傅：田红旗，56岁，老城公安分局巡特警大队民警

●徒弟：李萌，41岁，老城公安分局刑事侦查大队大队长

“李萌很优秀。”提起徒弟，田红旗赞不绝口。2004年7月，李萌被分配到老城公安分局西北隅派出所，成为田红旗的徒弟。

在师父田红旗的带领下，李萌吃苦耐劳、勤奋好学，办案能力快速提升，刚工作3年就荣立个人三等功，很快被提拔为副所长，逐渐挑起工作的大梁。

2005年一天深夜，田红旗和李萌在辖区巡逻，突然发现一名男子形迹可疑，只见该男子推着一辆电动车在街头晃悠。没等师徒二人上前盘问，该男子便弃车逃跑，直接跳进了河里……李萌不顾个人安危，紧跟着跳下去，将该男子抓获。经审讯，该男子姓李，其盗窃电动车后很紧张，看到民警后慌不择路。

“还有一次，天正下着鹅毛大雪，连夜审讯的我们筋疲力尽，已经两天两夜没合眼了，李萌强打起精神，坚持在凌晨4点把犯罪嫌疑人送进拘留所后，才把车停在路边睡了半个小时。”田红旗说，“白加黑”、连轴转是他们基层民警工作的常态。

李萌先后多次荣立个人三等功，还被评为全省优秀人民警察及省、市公安系统先进个人。如今，李萌的徒弟也逐渐成长为骨干，在平凡的岗位上做出了不平凡的成绩。

受师傅影响，他要让每个群众满意

●师傅：潘丹勇，47岁，洛龙公安分局副局长

●徒弟：李佳芮，29岁，洛龙公安分局龙翔东社区警务室民警

2016年，李佳芮被分配到洛龙公安分局定鼎门社区警务室，与师傅潘丹勇相遇。

“我还清晰地记得第一次踏进警务室时的情景。”李佳芮说，师傅当时正在接待年近七旬的辖区居民王女士。当天，王女士从村里出发，步行来到警务室办理户籍业务。师傅加班帮老人办理完业务后，让同事开车将她送回家。

“这一幕让我感触颇深，师傅不仅教我业务技能，也让我明白，作为基层民警，工作虽然都是烦琐的小事，但要把群众当亲人，人性化服务。”李佳芮说。

有一次，师徒俩到80多岁的张玉荣老人家里走访，离开时潘丹勇说：“阿姨，有事给我打电话。”“放心吧，我记着你的电话呢。”老人一边说，一边拿出一个药盒。李佳芮发现，盒子里除了放有药品，还有师傅给她的警民联系卡。

许多像张玉荣一样的社区老人，都把潘丹勇当作自己的“速效救心丸”，让李佳芮深受触动。“我也要努力做到，让每一个求助我的人对我的工作感到满意。”李佳芮说。

在工作中，李佳芮以师傅为榜样，逐渐成长为一名被群众认可的民警，曾获得市五一劳动奖章，并获评市优秀社区民警等。师傅潘丹勇因紧密联系群众，先后荣获2017年全国优秀人民警察、河南省优秀共产党员等称号。直到今天，潘丹勇的微信名依然是“定鼎门警务室潘丹勇”，这主要是为了方便以前他帮助过的群众能够快速地找到他。

“真正走近群众，就要把群众当亲人。我现在依然承担着定鼎门社区警务室民警的职责，每周要去两次警务室，聆听群众的心声，那里承载着我的初心和使命。”潘丹勇说。

记者手记

记者正在采访田红旗时，他突然接到处警任务，立即和同事顶着炎炎烈日奔赴现场。师傅“传帮带”，传的是经验，带的是作风。像他一样，一代又一代的洛阳基层民警传承接续，他们穿梭于大街小巷，为家长里短奔忙，有些看似琐碎的小事，其实件件关乎群众的生命财产安全，正如《警察荣誉》中所言：“警察在，社会的防线就在，善良和正义就在！”（洛报融媒·洛阳网记者 马硕丹）