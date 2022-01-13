洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳版“警察荣誉”炼成记
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.01 08:46

　　前不久，电视剧《警察荣誉》在央视热播。该剧将镜头对准派出所民警，讲述4名初出茅庐的基层见习民警，在师傅的言传身教下经历各类案件，快速成长为合格的人民警察的故事。

　　烦琐，是基层民警工作的日常。咱洛阳的基层民警有哪些故事？最近，记者通过采访3对民警师徒，为您展现他们师徒间的传承，以及在基层工作的点点滴滴。

　　一个揉皱的烟盒，让师徒俩心生怜悯

　　●师傅：焦社钦，57岁，瀍河公安分局政治安全保卫大队民警

　　●徒弟：姚小龙，35岁，瀍河公安分局东关派出所所长

　　“新民警入职，必须有一位师傅领路，他会带你训练和处警，让你从一名‘警局菜鸟’变成业务骨干。”姚小龙说。

　　2012年，刚入职的姚小龙与师傅焦社钦相遇。“刚到警局，我啥也不懂，师傅手把手教我关于刑事侦查、案件办理和处警等各方面的知识和技巧，告诉我无论何时何地，都要把群众利益放在第一位。”姚小龙说，师傅有多年的基层工作经验，重视群众利益是师傅最看重的事情。

　　为了群众利益，师徒俩从不吝啬付出。多年前，师徒俩遇到一名流浪汉，看着很可怜，俩人驱车将其送回济源老家。还有一次，我市发生的一起经济案件让不少群众受到损失，师徒俩学习金融知识，理顺复杂的资金链，替群众到外地追要债款，最终成功追回资金1000多万元。

　　“有一次我们负责处理一起传销案件，有一名刚出校门的大学生，受到胁迫参与传销。”焦社钦说，法院开庭需要大学生的亲属到场，大学生的父亲从重庆山区来到洛阳，见到他们师徒二人，赶忙掏出好烟给他们抽，自己则抽很便宜的烟。看到揉皱的烟盒，他们联想到这位父亲在来洛路上的紧张和无助，便自掏腰包请对方吃饭，还给对方购买了返程的车票。

　　跟师傅巡逻偶遇偷车贼，他纵身一跃跳进河里

　　●师傅：田红旗，56岁，老城公安分局巡特警大队民警

　　●徒弟：李萌，41岁，老城公安分局刑事侦查大队大队长

　　“李萌很优秀。”提起徒弟，田红旗赞不绝口。2004年7月，李萌被分配到老城公安分局西北隅派出所，成为田红旗的徒弟。

　　在师父田红旗的带领下，李萌吃苦耐劳、勤奋好学，办案能力快速提升，刚工作3年就荣立个人三等功，很快被提拔为副所长，逐渐挑起工作的大梁。

　　2005年一天深夜，田红旗和李萌在辖区巡逻，突然发现一名男子形迹可疑，只见该男子推着一辆电动车在街头晃悠。没等师徒二人上前盘问，该男子便弃车逃跑，直接跳进了河里……李萌不顾个人安危，紧跟着跳下去，将该男子抓获。经审讯，该男子姓李，其盗窃电动车后很紧张，看到民警后慌不择路。

　　“还有一次，天正下着鹅毛大雪，连夜审讯的我们筋疲力尽，已经两天两夜没合眼了，李萌强打起精神，坚持在凌晨4点把犯罪嫌疑人送进拘留所后，才把车停在路边睡了半个小时。”田红旗说，“白加黑”、连轴转是他们基层民警工作的常态。

　　李萌先后多次荣立个人三等功，还被评为全省优秀人民警察及省、市公安系统先进个人。如今，李萌的徒弟也逐渐成长为骨干，在平凡的岗位上做出了不平凡的成绩。

　　受师傅影响，他要让每个群众满意

　　●师傅：潘丹勇，47岁，洛龙公安分局副局长

　　●徒弟：李佳芮，29岁，洛龙公安分局龙翔东社区警务室民警

　　2016年，李佳芮被分配到洛龙公安分局定鼎门社区警务室，与师傅潘丹勇相遇。

　　“我还清晰地记得第一次踏进警务室时的情景。”李佳芮说，师傅当时正在接待年近七旬的辖区居民王女士。当天，王女士从村里出发，步行来到警务室办理户籍业务。师傅加班帮老人办理完业务后，让同事开车将她送回家。

　　“这一幕让我感触颇深，师傅不仅教我业务技能，也让我明白，作为基层民警，工作虽然都是烦琐的小事，但要把群众当亲人，人性化服务。”李佳芮说。

　　有一次，师徒俩到80多岁的张玉荣老人家里走访，离开时潘丹勇说：“阿姨，有事给我打电话。”“放心吧，我记着你的电话呢。”老人一边说，一边拿出一个药盒。李佳芮发现，盒子里除了放有药品，还有师傅给她的警民联系卡。

　　许多像张玉荣一样的社区老人，都把潘丹勇当作自己的“速效救心丸”，让李佳芮深受触动。“我也要努力做到，让每一个求助我的人对我的工作感到满意。”李佳芮说。

　　在工作中，李佳芮以师傅为榜样，逐渐成长为一名被群众认可的民警，曾获得市五一劳动奖章，并获评市优秀社区民警等。师傅潘丹勇因紧密联系群众，先后荣获2017年全国优秀人民警察、河南省优秀共产党员等称号。直到今天，潘丹勇的微信名依然是“定鼎门警务室潘丹勇”，这主要是为了方便以前他帮助过的群众能够快速地找到他。

　　“真正走近群众，就要把群众当亲人。我现在依然承担着定鼎门社区警务室民警的职责，每周要去两次警务室，聆听群众的心声，那里承载着我的初心和使命。”潘丹勇说。

　　记者手记

　　记者正在采访田红旗时，他突然接到处警任务，立即和同事顶着炎炎烈日奔赴现场。师傅“传帮带”，传的是经验，带的是作风。像他一样，一代又一代的洛阳基层民警传承接续，他们穿梭于大街小巷，为家长里短奔忙，有些看似琐碎的小事，其实件件关乎群众的生命财产安全，正如《警察荣誉》中所言：“警察在，社会的防线就在，善良和正义就在！”（洛报融媒·洛阳网记者 马硕丹）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
        伊水细煮“中国”味，伊河渡口美食多。洛阳八大汤之一的粉汤，在市区难觅踪迹，在伊滨区的伊河渡早茶街上，...
  • ·隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
  • ·学会这三招，拍夏日荷花
  • ·荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
    		•  
    新闻排行
  • 今起，洛阳疫情防控措施重要调整！
  • 洛阳市打造关林明清商业街区 擦亮关林...
  • 洛阳市新能源电池产业规模达到2000亿元
  • 建设提速！洛阳加快打造光电科技产业社区
  • 洛阳市交通运输局：推进地铁和公交融...
  • 请注意！洛阳南部局部达到地质灾害黄...
  • 中国移动（洛阳）数据中心二期即将投用
  • 升国旗 庆七一
  • 河南今年将招1.68万特岗教师 7月1日...
  • 洛阳“市树”拟确定为国槐和法桐
    		•
    百姓呼声
    洛阳常态化免费核酸检测什么时候实施？
    洛新摩托车考场进入验收，即将投入启用
    精彩图片
    壮观！黄河小浪底开闸...
    有书香，能纳凉！城市...
    孟津区朱寨村：环境整...
    夏至景美 荷塘觅凉【高...
    精彩热帖

    大运河文化之旅

    夏荷与紫薇

    沿黄公路

    大花萱草 艳丽开放
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605