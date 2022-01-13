洛阳“市树”拟确定为国槐和法桐

昨日，记者从市城市管理局了解到，我市“市树”评选活动圆满结束，按照相关评选标准和评选程序，现拟确定国槐、悬铃木(法桐)同时作为洛阳市的“市树”。

昨日，记者从市城市管理局了解到，我市“市树”评选活动圆满结束，按照相关评选标准和评选程序，现拟确定国槐、悬铃木(法桐)同时作为洛阳市的“市树”。

该局有关负责人介绍，确立“市树”，是巩固国家园林城市创建成果、创建国家生态园林城市的一项重要内容，也是彰显城市魅力、提升城市竞争力的现实需要，对改善人居生态环境，提升全民幸福感，提高我市知名度、美誉度，促进我市地方文化的传承和发展具有积极意义。

去年12月，我市启动“市树”评选活动，经群众公开踊跃投票，国槐、悬铃木(法桐)在候选树种中获得票数最高。其中，国槐票数第一，占投票比例40%；悬铃木(法桐)票数第二，占投票比例31%，遥遥领先其他候选树种。经“市树”专家评审委员会专家组评审，结合市民投票结果，认定国槐和悬铃木(法桐)符合“市树”评选标准，且从栽植历史上讲，前者代表古老历史、后者代表现代文明，充分彰显了洛阳的城市特色。同时，鉴于国内多个城市均有确定两种“市树”的先例，如北京为国槐和侧柏，秦皇岛为国槐和油松等，因此拟确定国槐和悬铃木(法桐)同时作为洛阳市的“市树”。

为广泛听取社会各界意见和建议，现就“双市树”评选结果面向社会公开征求意见。如有意见和建议，请于2022年6月30日至7月30日通过以下方式反馈。

1.将意见和建议邮寄至洛阳市洛龙区龙门大道6号洛阳市城市管理局城市绿化科。

2.将意见和建议发送至lyscgjlhb@163.com。

【入选“市树”情况】

国槐

我市乡土树种，树形高大、枝叶繁茂，栽种历史悠久，早在先秦时期洛阳就已开始栽植。目前，在我市中心城区行道树中，国槐有1.3万余株，占行道树总量的16%，主要栽植于中州东路、建设路、启明南路等道路。其中，中心城区树龄超百年的国槐有129株，其古朴的形象、承载的文化底蕴与洛阳古朴、稳重、包容、大气的形象极为契合。

悬铃木(法桐)

世界著名的优良庭荫树和行道树，“一五”时期，随着十大厂矿建设同步在我市栽植，树形雄伟端庄，叶大荫浓，见证了古都洛阳几十年来的变迁，承载着洛阳市民的乡愁。现在，在我市中心城区行道树中，悬铃木(法桐)有4.1万余株，占行道树总量的51%，主要栽植于中州路、王城大道、开元大道等道路。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟）