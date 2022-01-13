新安：守护矿山“绿”底色 切实做好“水”文章

盛夏时节，在新安县新安煤矿治理现场，层叠的梯田绿意盎然，令人赏心悦目。难以想象，一年前这里还是一座寸草不生的矸石山。

涧河新安段风光

盛夏时节，在新安县新安煤矿治理现场，层叠的梯田绿意盎然，令人赏心悦目。难以想象，一年前这里还是一座寸草不生的矸石山。

新安煤矿相关负责人介绍，今年该公司投资2000万元在矸石山东南部、东部整修梯田、覆土绿化，通过播撒草籽，让荒山重披绿装，同时投资560余万元，建设一体化生活污水处理站，将处理后的达标水用于矸石山喷淋和灌溉。

新安县矿产资源丰富，矿山企业相对集中。近年来，该县始终践行“绿水青山就是金山银山”理念，将绿色发展理念贯穿于矿产资源规划、勘查、开发利用与保护全过程，致力构建绿色矿业发展新模式。目前，在新安县26家持证矿山中，已有8家达到绿色矿山建设标准，其中5家为国家级绿色矿山、3家为省级绿色矿山。

“守护矿山‘绿’底色，不是一朝一夕的事情。我们希望通过持续的矿山生态修复治理，走出一条经济发展与生态保护协调共赢的新路子。”新安县相关负责人说。

除了绿色矿山创建，新安县还从做好“水”文章入手，在擦亮生态底色的同时，提升群众获得感和幸福感。

如今，在新安县城关镇安乐村，到涧河风光带水上乐园健身已经成为村民们生活中的重要组成部分。村民常向春说：“出门就是健身步道，平时没事儿大家就遛弯儿，既能锻炼又能观景。”

得益于涧河新安段全流域治理，安乐村旧貌换新颜，呈现出一幅水清、岸绿、景美的生态画卷，村民们健身的习惯也由此养成。沿着蜿蜒的涧河行进，只见两岸满眼翠绿，白鹭在水中尽情嬉戏。不远处，涧河函谷关段综合整治工程正在火热进行。

新安县相关负责人介绍，目前该县正积极推进“八河一渠”工程，对涧河、畛河、金水河、磁河、青河、皂涧河等6条河流及邙山渠进行综合治理，对洪阳河、仓田河实施小流域“两清一护”治理，累计治理河道86.63公里，全力打造水清河畅、岸绿景美、生态宜人的水生态环境。该工程完工后，将有效提升县域内水生态环境和当地人居环境，助力经济高质量发展。

近年来，新安县深入践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时代治水方针，兴建引畛济涧、引故入新、三河水厂、三河水利枢纽、青要山水库等一批重点水利工程，建立起多水源供水、大区域覆盖的良性用水系统，为新安发展注入了源头活水。

新安县相关负责人表示，下一步，该县将继续深入践行“两山”理念，探索以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展之路，让群众享受实实在在的生态福利。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 李鹏 通讯员 高月 文/图）