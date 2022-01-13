洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

新安：守护矿山“绿”底色 切实做好“水”文章
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.01 08:35

涧河新安段风光

　　盛夏时节，在新安县新安煤矿治理现场，层叠的梯田绿意盎然，令人赏心悦目。难以想象，一年前这里还是一座寸草不生的矸石山。

　　新安煤矿相关负责人介绍，今年该公司投资2000万元在矸石山东南部、东部整修梯田、覆土绿化，通过播撒草籽，让荒山重披绿装，同时投资560余万元，建设一体化生活污水处理站，将处理后的达标水用于矸石山喷淋和灌溉。

　　新安县矿产资源丰富，矿山企业相对集中。近年来，该县始终践行“绿水青山就是金山银山”理念，将绿色发展理念贯穿于矿产资源规划、勘查、开发利用与保护全过程，致力构建绿色矿业发展新模式。目前，在新安县26家持证矿山中，已有8家达到绿色矿山建设标准，其中5家为国家级绿色矿山、3家为省级绿色矿山。

　　“守护矿山‘绿’底色，不是一朝一夕的事情。我们希望通过持续的矿山生态修复治理，走出一条经济发展与生态保护协调共赢的新路子。”新安县相关负责人说。

　　除了绿色矿山创建，新安县还从做好“水”文章入手，在擦亮生态底色的同时，提升群众获得感和幸福感。

　　如今，在新安县城关镇安乐村，到涧河风光带水上乐园健身已经成为村民们生活中的重要组成部分。村民常向春说：“出门就是健身步道，平时没事儿大家就遛弯儿，既能锻炼又能观景。”

　　得益于涧河新安段全流域治理，安乐村旧貌换新颜，呈现出一幅水清、岸绿、景美的生态画卷，村民们健身的习惯也由此养成。沿着蜿蜒的涧河行进，只见两岸满眼翠绿，白鹭在水中尽情嬉戏。不远处，涧河函谷关段综合整治工程正在火热进行。

　　新安县相关负责人介绍，目前该县正积极推进“八河一渠”工程，对涧河、畛河、金水河、磁河、青河、皂涧河等6条河流及邙山渠进行综合治理，对洪阳河、仓田河实施小流域“两清一护”治理，累计治理河道86.63公里，全力打造水清河畅、岸绿景美、生态宜人的水生态环境。该工程完工后，将有效提升县域内水生态环境和当地人居环境，助力经济高质量发展。

　　近年来，新安县深入践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时代治水方针，兴建引畛济涧、引故入新、三河水厂、三河水利枢纽、青要山水库等一批重点水利工程，建立起多水源供水、大区域覆盖的良性用水系统，为新安发展注入了源头活水。

　　新安县相关负责人表示，下一步，该县将继续深入践行“两山”理念，探索以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展之路，让群众享受实实在在的生态福利。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 李鹏 通讯员 高月 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
        伊水细煮“中国”味，伊河渡口美食多。洛阳八大汤之一的粉汤，在市区难觅踪迹，在伊滨区的伊河渡早茶街上，...
  • ·隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
  • ·学会这三招，拍夏日荷花
  • ·荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
    		•  
    新闻排行
  • 今起，洛阳疫情防控措施重要调整！
  • 洛阳市打造关林明清商业街区 擦亮关林...
  • 洛阳市新能源电池产业规模达到2000亿元
  • 建设提速！洛阳加快打造光电科技产业社区
  • 洛阳市交通运输局：推进地铁和公交融...
  • 请注意！洛阳南部局部达到地质灾害黄...
  • 中国移动（洛阳）数据中心二期即将投用
  • 升国旗 庆七一
  • 河南今年将招1.68万特岗教师 7月1日...
  • 洛阳“市树”拟确定为国槐和法桐
    		•
    百姓呼声
    洛阳常态化免费核酸检测什么时候实施？
    洛新摩托车考场进入验收，即将投入启用
    精彩图片
    壮观！黄河小浪底开闸...
    有书香，能纳凉！城市...
    孟津区朱寨村：环境整...
    夏至景美 荷塘觅凉【高...
    精彩热帖

    大运河文化之旅

    夏荷与紫薇

    沿黄公路

    大花萱草 艳丽开放
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605