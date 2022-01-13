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将更多公共服务资源向社区下沉（洛谭说事）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.07.01 08:38

　　“白天妈妈写字、唱歌、走模特步，中午在那里吃饭，我下班把她接回家。”80后王慧对社区的养老服务赞赏有加。看晚报，不少独生子女面对父母养老等生活压力，开始将信任的目光投向社区。

　　社区是居民生活的基本单元。我国目前超过九成的老年人依托社区居家养老，城市居民大部分时间都在社区度过，社区的服务水平决定着居民的生活品质。过去，很多社区服务仅仅停留在“发通知”“开证明”的层面，老百姓最需要的基本便民服务却缺失。

　　未来5年，各部门将聚焦群众所急所盼所需，增加社区公共服务供给，优先发展养老和托育等服务，逐步完善社区教育、体育等服务。

　　具有“向下扎根”的力量，才能更好地“向上生长”。近年，洛阳适应社区居民需求的多样化、多元化，推动公共服务进社区，受到居民的欢迎。一批社区养老服务中心建成了，老年人既可居家享受亲情，又可享受助医、助餐、助浴等服务；一批家门口的社区体育公园投用了，让广场舞大妈与篮球小伙儿相容……随着社区服务“最后一公里”的逐步打通，老百姓得到实实在在的好处。

　　事实证明，一个城市只有改变传统的自上而下的服务资源供给方式，真正将服务“下沉”到居民心里，社区才更有温度，城市才更有魅力。

　　当然，完善社区公共服务体系，“饭要一口一口吃”。将更多公共服务资源向社区下沉，需调动更多群团组织、社会组织等社会力量，进一步发挥市场主体的作用，通过完善政府购买服务等机制，将多元供给主体纳入社区服务体系中来，从而高效满足社区居民需求，让“15分钟生活服务圈”圈出家门口的幸福！(洛报融媒新闻观察员 洛谭)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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