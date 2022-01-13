洛阳市总工会启动2022年“送清凉”活动

近日，市总工会2022年“送清凉”活动启动，工作人员分组深入企业一线、交通岗亭、重点工程工地等，为职工们送去西瓜、饮料、毛巾等防暑降温用品。

近日，市总工会2022年“送清凉”活动启动，工作人员分组深入企业一线、交通岗亭、重点工程工地等，为职工们送去西瓜、饮料、毛巾等防暑降温用品。 近日，市总工会2022年“送清凉”活动启动，工作人员分组深入企业一线、交通岗亭、重点工程工地等，为职工们送去西瓜、饮料、毛巾等防暑降温用品。 今年，全市各级工会组织将开展对高温高空露天作业行业、重点工程建设项目、危险化学品储运等一线职工走访慰问活动，快递员、送餐员等新就业形态劳动者成为重点关爱对象。此外，市总工会将继续在市工人文化宫、市职工活动中心等地设立爱心冰柜，免费为户外劳动者供应冷饮。“送清凉”活动将持续至8月底。 市人大常委会党组副书记、市总工会主席吉振华带队到联系分包的昊华气体、金达石化，为一线职工送上防暑降温用品，并召开座谈会详细了解企业生产经营情况、存在的困难问题，询问职工高温津贴落实情况，听取企业对工会工作的意见和建议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 任旭东)