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吴中阳看望慰问老党员
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.01 08:28

　　昨日，市人大常委会主任吴中阳到老党员家中走访慰问，给他们送上党的关怀和温暖，致以节日问候和崇高敬意。

　　吴中阳看望慰问了老党员刘典立、张广祥，详细询问他们身体、生活状况，叮嘱相关部门要关心老党员，切实帮助他们解决生活中的急事难事，让老党员、老同志安享幸福晚年。吴中阳说，老党员对党忠诚一辈子，无私奉献一辈子，是我们党百年奋斗历程的见证者、参与者、奉献者，在洛阳建设发展史上发挥了重要作用，是党和国家的宝贵财富。我们要学习弘扬老党员的优良传统和高尚品德，在坚定理想信念、践行宗旨意识、锤炼务实作风、弘扬担当精神、保持清廉本色上当楷模、做表率，为加快建强副中心、形成增长极贡献更大力量。年轻一代要向老同志学习，赓续精神血脉，凝聚奋进力量，以实际行动践行共产党人的初心使命。

　　老党员们一致表示，感谢组织的关心关怀，他们将继续发挥好党员的先锋模范带头作用，为洛阳各项事业发展建言献策、发挥余热。

　　按照市委统一安排，市领导吉振华、雷雪芹、刘冠瑜、徐新、王松涛、安颖芳、张献宇分别看望慰问了何泽民、段运劳、杨宏保、张何良、范金澄、王昌兴、李本荣、郭栋、杨玉龙等老党员，向他们致以诚挚问候和节日祝福。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 曹国丽)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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