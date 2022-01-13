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后续报道：揽翠城小区接通正式电路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.01 08:33

　　前不久，因小区用电量远超临时电路负荷，老城区揽翠城小区多次出现大面积停水、停电，居民生活受到极大影响。为彻底解决这一问题，老城区洛浦街道办事处牵头，制订了为揽翠城接入正式电路的方案。(>>>新闻回顾)昨日，记者获悉，揽翠城小区已接通正式电路。

　　“6月29日，揽翠城小区电路施工完成。因从临时电路切换、调试到正式电路，需要短时间停电，为了不影响居民晚上用电，工作人员将切换、调试正式电路的时间放在了今天上午。”昨日，洛浦街道办事处工作人员说。

　　昨日11时许，记者在揽翠城小区看到，小区物业公司工作人员正在小区地下停车场的配电房内加紧切换、调试正式电路。“这是最后一个配电房了，预计很快就能完成切换、调试。届时，小区临时用电负荷大导致的停水、停电问题将彻底解决。”物业公司工作人员说。

　　“这段时间，洛浦街道办事处、岳村社区和供电公司等单位的工作人员忙前忙后，为我们小区彻底解决了用电问题，大家都很高兴。”小区居民都先生说，为表感谢，他和几名居民代表来到洛浦街道办事处岳村社区，为办事处和社区的工作人员送去了锦旗。

　　“正式电路接入后，揽翠城小区一些居民还提出，他们以前交电费都需要到小区物业办公室办理，很不方便，希望可以在网上查看用电量和交电费。下一步，我们将协调小区物业公司，学习其他一些小区的先进做法，开通网上查询和交费，让居民生活更便利。”洛浦街道办事处工作人员说。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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