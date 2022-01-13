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洛阳市新能源电池产业规模达到2000亿元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.01 08:36

　　编者按

　　产业是城市发展的根基。发展十大产业集群既是市委、市政府立足实际、顺应发展、着眼未来实施的重大举措，又是洛阳实现优势再造、换道领跑、支撑万亿级经济总量目标的有效抓手。近日，市委召开十大产业集群发展工作部署会，光电元器件、农机装备、航空装备、高端轴承、耐火材料、生物疫苗、电子化工材料、人工智能、新能源电池、电子显示材料等十大产业集群实施方案出台，进一步明确了全市产业发展的“路线图”“时间表”。

　　今起，本网推出《紧盯产业发展风口 做大做强产业集群》系列报道，对十大产业集群实施方案进行解读，报道全市上下高起点高标准打造产业集群的生动实践，增强推动产业集群发展提速扩量、提质增效的信心和动力，为建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌凝聚强大动力。敬请关注。

　　龙头昂起。万亿巨头宁德时代与洛阳开启合作新篇章，协同推进新能源产业生态建设，加速打造洛阳新能源市场和产业发展双高地。

　　发展提速。龙鼎铝业、万基铝加工、优箔金属等我市重点企业，近年陆续布局高端新能源电池箔项目，为全市产业集群发展提供强劲动力。

　　根据《洛阳市新能源电池产业集群发展实施方案》(简称《方案》)，我市将抓住新能源电池风口产业关键环节，着力延链补链强链，加速提升产业发展能级，将新能源电池产业打造成我市制造业高质量发展和经济持续增长的重要引擎。

　　到2025年，全市新能源电池产业规模达到2000亿元

　　气温不断攀升，处处机声隆隆。近日，洛阳万基铝加工有限公司连续满负荷生产，一批批新生产的新能源电池软包铝箔，经过质检、包装、入库、备货出库后，陆续发往下游。

　　通过加工制造附加值更高的新型产品，企业正加速向风口转型升级。

　　新能源电池产业是实现“碳达峰、碳中和”目标、推动绿色转型的重要路径。《方案》为我市“十四五”期间产业发展提出了三项目标，力争到2025年——

　　产业规模不断壮大。引进百亿级新能源电池企业2家，培育1家50亿级、5家10亿级行业领军企业，全市新能源电池产业规模达到2000亿元。

　　产业链条持续完善。发挥龙头企业带动作用，引进电池配套企业20家以上，基本形成产业链条完整、产业结构合理的高质量发展体系。

　　创新能力明显增强。加快创新平台建设，在负极材料、电芯技术、电池用铜铝箔、氢燃料电池等方面布局建设4个省级以上技术创新平台(载体)。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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