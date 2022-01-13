洛阳市交通运输局：推进地铁和公交融合 优化换乘模式

昨日，记者从市交通运输局“七一”表彰会暨勇当开路先锋誓师大会上获悉，该局发布《勇当开路先锋工作方案》，要求进一步深入实施9大类127个项目。

昨日，记者从市交通运输局“七一”表彰会暨勇当开路先锋誓师大会上获悉，该局发布《勇当开路先锋工作方案》，要求进一步深入实施9大类127个项目。 昨日，记者从市交通运输局“七一”表彰会暨勇当开路先锋誓师大会上获悉，该局发布《勇当开路先锋工作方案》，要求进一步深入实施9大类127个项目。 该方案要求加快建设栾川至卢氏、济源至新安、郑州至洛阳、沁阳至伊川等6条高速公路，积极做好嵩县至内乡等3条高速公路前期工作；推进国道208二淅线洛阳绕城改建工程等20个普通干线公路项目建设；加快推进呼南高铁豫西通道公铁两用桥等工程前期工作；加快黄河小浪底库区港航建设项目(洛阳境内)建设进度；年底前保证新安至伊川、渑淅高速渑池至洛宁段建成通车；加快建设乡村旅游公路、“中国·伏牛公路”和乡村振兴交通先行示范村。 此外，该方案要求加快城市公共交通一体化建设，推进地铁、公交两网融合，新增、优化公交线路，创新优化“轨道+公交”“轨道+高铁”“公交+高铁”等换乘模式。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵飞虎）