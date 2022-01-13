河洛大地奏响重振辉煌进行曲

刚刚过去的6月，洛阳捷报频传：与宁德时代签署合作协议，迎来河南省文化旅游投资集团，一举赢得世界客属第33届恳亲大会举办权……

刚刚过去的6月，洛阳捷报频传：与宁德时代签署合作协议，迎来河南省文化旅游投资集团，一举赢得世界客属第33届恳亲大会举办权……

洛阳喜迎“高光时刻”，靠的是全市上下一心、锚定目标、奋勇争先、真抓实干。今年是中国共产党成立101周年，也是焦裕禄诞辰100周年，全市党员干部弘扬伟大建党精神，从焦裕禄精神中汲取前进动力，不忘初心、砥砺前行，坚持党建引领推动洛阳高质量发展行稳致远，河洛大地全面奏响重振辉煌进行曲。

强能力锻作风 练就“宽肩膀”扛起“硬担子”

6月30日，为期10天的全市“重点产业集群”高质量发展专题研修班圆满结业。全市共有400余名学员分产业、分批次参加研修培训，全面系统学习重点产业集群发展相关知识。

形式新、内容实，培训范围广、培训效果好，学员们纷纷反映此次培训“及时”“解渴”“管用”，对发展重点产业集群信心更足、思路更清。

强化干部专业能力培训，正是我市开展“能力作风建设年”活动的重点举措之一。进入新发展阶段，实现“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”目标，任务光荣而艰巨，进一步加强党员干部的能力作风建设，是一项十分重要、必要、紧迫的任务。

我市深入落实省委“能力作风建设年”活动部署要求，重点聚焦提升政治、专业、改革创新、统筹发展和安全、群众工作五种能力，锻造坚决做到“两个维护”、争先创优、为民服务、诚信亲清四种作风，推出9类32条具体落实举措。

练就“宽肩膀”才能扛起“硬担子”。今年以来，全市党员干部深入河洛山乡、企业一线，倾听群众、企业意见建议，找准自己在能力、作风上存在的突出问题，对标对表、抓好整改，真正以能力大提升、作风大转变，助力洛阳高质量发展。