声声问候传温情，句句关爱暖人心。“你们的辛勤付出和无私奉献，党和人民永远不会忘记！”在中国共产党成立101周年纪念日即将到来之际，6月30日上午，市长徐衣显赴涧西区看望慰问部分老党员，代表市委、市政府向他们送上党和政府的关爱与温暖，并致以节日的问候和崇高的敬意。

把关爱温情送到老党员的心坎上

让红色基因和光荣传统薪火相承

徐衣显看望慰问老党员代表

声声问候传温情，句句关爱暖人心。“你们的辛勤付出和无私奉献，党和人民永远不会忘记！”在中国共产党成立101周年纪念日即将到来之际，6月30日上午，市长徐衣显赴涧西区看望慰问部分老党员，代表市委、市政府向他们送上党和政府的关爱与温暖，并致以节日的问候和崇高的敬意。

今年93岁的霍翠兰老人有着76年党龄，勤勤恳恳为党工作，踏踏实实为民服务。“感谢您老人家为党和群众作出的贡献，我们要向您学习、向您致敬，祝您健康长寿。”在霍翠兰家中，徐衣显与她促膝交谈，关切询问她的生活和身体健康状况，与她一起追忆峥嵘岁月、重温奋斗历程。徐衣显说，老党员忠诚一辈子、奉献一辈子，党和人民任何时候都不会忘记你们。有关部门要时刻把老党员的冷暖放在心上，用心用情办实事、解难事，让他们安度晚年、幸福生活。

“单阿姨您好！我代表市委、市政府来看望您，祝您身体健康、生活愉快。”迈进老党员单素芝的家门，徐衣显与她亲切握手，送上祝福。单素芝今年82岁，1960年入党，退休后仍坚持为社区群众服务。看到老人身体硬朗、精神矍铄，徐衣显十分欣慰。当得知单素芝至今仍担任社区“红色楼道长”时，徐衣显深表赞赏。他说，一个党员就是一面旗帜，老党员离岗不离党、退休不褪色，用己所长、发挥余热，用行动书写了对党绝对忠诚，为洛阳发展作出了重要贡献。希望老党员们进一步发挥标杆典范作用，讲好党的故事，讲好洛阳故事，更加激励年轻一代为党和国家事业接力奋斗。

徐衣显指出，广大老党员矢志不渝跟党走、一生心血献给党，在革命、建设和改革的伟大实践中作出了巨大奉献。他强调，全市广大党员要学习老党员为党和人民奋斗终身的优秀品质，传承红色基因，弘扬光荣传统，牢记初心使命，坚决拥护“两个确立”，始终做到“两个维护”，在新时代新征程中奋勇争先，为“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”贡献力量。各级各相关部门要带着感情、带着责任做实做细工作，做到政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀，让老党员时刻感受到党和政府的关爱与温暖。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺）