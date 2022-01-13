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请注意！洛阳南部局部达到地质灾害黄色预警
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.30 19:57

　　今日，高温天气暂时退场，蓝天白云的感觉很美好。今天下午，栾川县部分地区下起了冰雹。

　　今天，河南省气象台发布2022年7月气候趋势预测——

　　降水量：预计安阳、鹤壁、濮阳、新乡、焦作、郑州、开封、商丘和周口降水偏多2～3成，三门峡、洛阳、平顶山、许昌、漯河、周口、南阳和驻马店北部偏多0～2成，信阳、驻马店南部偏少0～2成。豫西110～150㎜，豫北150～200㎜，其他大部200～250㎜。

　　平均气温：全省大部偏高0～1℃；豫西25～26℃，其他地区26～28℃。

　　7月，大家需防范强对流、高温、强降水等天气对生产生活的影响，请及时关注最新的气象信息。

　　今天下午，河南省自然资源厅、河南省气象局联合发布河南省地质灾害气象风险预警：6月30日20时至7月1日20时，达到黄色预警的地区为：洛阳南部局部、平顶山西南部局部、南阳北部局部，发生地质灾害的可能性较大。

　　防范建议：

　　1、密切关注雨情信息，协同气象部门动态研判地质灾害风险，将预警信息及时发送到村、到户、到人。

　　2、加强对地质灾害隐患点巡查排查。

　　3、各责任单位要加大对隐患点以外的山边、塬边、沟边的村庄，切坡建房、交通干线、重要管线、旅游景区、学校周边等重点部位排查巡查。如遇紧急情况，立即采取封闭、撤离等措施。

　　4、加强值班值守，做好突发地质灾害应急处置准备。一旦发现地质灾害灾情和险情，立即启动应急响应，做好灾情、险情处置。

　　来看下我市的天气情况。洛阳市气象台根据气象资料分析，未来几天我市多分散性阵雨或雷阵雨，局部地区伴有雷暴大风、短时强降水、冰雹等强对流天气，2日到3日受低槽东移影响，我市有一次中等强度的降水天气过程。

　　具体预报：

　　7月1日(周五)，多云，有分散性阵雨或雷阵雨，局部伴有雷暴大风、短时强降水、冰雹等强对流天气，偏东风2级到3级，气温23℃到34℃；

　　7月2日(周六)，阴天转小到中阵雨或雷阵雨，东南风3级到4级，气温22℃到33℃；

　　7月3日(周日)，阴天有中阵雨或雷阵雨，局部地区有暴雨，气温23℃到31℃。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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