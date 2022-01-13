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小伙徒手攀爬到三楼勇救老人【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.30 18:08

　　近日，35岁的李光平时常接到朋友们的电话，大家纷纷询问在洛阳市孟津区一小区徒手攀爬到三楼勇救老人的是不是他。李光平总是不好意思地笑着说：“已经是过去的事儿了。”

　　李光平是孟州市人，在洛阳市孟津区开了一家销售空调的小店。近期，天气炎热，空调安装量大，他也忙得不亦乐乎。事情发生在6月26日，当时他正在孟津区一小区安装空调，忽然听到楼下有人呼喊。

　　“快来人！”“别动，危险。”忙碌中的李光平听到声音后，向楼下望去，原来一名家住三楼的老人突然翻越窗户，骑坐在栏杆上，情况十分紧急。

　　李光平和几名工友丢下手头的工作，连忙下楼查看。他说：“一开始，我们想着如果老人家里有人或者门是开的，就从家里将老人救下。”

　　当他们来到事发地点后，李光平的一名工友迅速来到三楼，发现房门紧锁无法打开，便在楼道口呼喊：“不行，里面救人行不通。”

　　此时，老人有些摇摇晃晃，当她的身体朝楼下这边倾斜的时候，楼下的居民吓得直捂嘴巴，又不敢大声说话，怕再惊到老人。

　　在这种情况下，李光平来不及多想，迅速从旁边窗户攀爬到楼道门正上方，手脚并用，开始向三楼方向攀爬。短短两三分钟，李光平就来到老人身边，小心翼翼将其扶到室内。看到老人平安无事，楼下的群众无不拍手称赞。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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