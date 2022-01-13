河南今年将招1.68万特岗教师 7月1日开始报名

6月30日，河南省教育厅发布公告，河南省2022年将继续强力补充乡村教师，全省设置特岗教师招聘岗位1.68万个。

6月30日，河南省教育厅发布公告，河南省2022年将继续强力补充乡村教师，全省设置特岗教师招聘岗位1.68万个。

今年，有85个县(市)招聘农村学校特岗教师。16800个招聘岗位中，初中教师岗位7712个、小学教师岗位9088个。招聘对象为普通高校本科及以上毕业生、师范类专业专科毕业生，并要求具备教师资格证书、年龄不超过30周岁。

按照国家相关政策精神，考虑到新冠肺炎疫情影响和高校毕业生就业需要，2022年特岗教师招聘实施教师资格“先上岗、再考证”阶段性措施。特岗教师招聘网上报名时间是7月1日—5日，全省统一笔试是7月17日上午9:00—11:00。有报考意向的毕业生可登陆河南省特岗教师招聘网站(http://tgzp.haedu.gov.cn/)查询具体信息。

特岗教师服务期为3年，服务期内与当地公办学校教师享受同等待遇，服务期满后经考核合格且愿意留任的保证有编有岗，并且享受“三支一扶”各项优惠政策。河南省是全国招聘特岗教师人数最多的省份，累计已招聘特岗教师17万余名。

今年，洛阳计划招聘特岗教师513名，涉及6个县。其中新安县30人、栾川县50人、嵩县50人、汝阳县120人、宜阳县50人、洛宁县13人、伊川先200人，洛阳具体招聘岗位计划详见下表。

河南省特岗教师招聘有关联系方式

政策咨询电话：0371—61172152

监督投诉电话：0371—61172153

（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）

河南省2022年特岗教师招聘岗位设置(部分)