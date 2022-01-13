工商银行洛阳分行员工协助警方抓获一名涉赌涉诈人员

日前，工商银行洛阳分行员工以高度负责的工作态度和职业敏感，成功识别、堵截一涉案账户的解控，并协助警方抓获一名涉赌涉诈人员。

日前，工商银行洛阳分行员工以高度负责的工作态度和职业敏感，成功识别、堵截一涉案账户的解控，并协助警方抓获一名涉赌涉诈人员。

6月28日，一名云南籍男子持其外地银行卡，到工行洛阳分行某网点办理账户解控业务，此人称自己是做工程的，银行卡经常接收工程货款。银行工作人员查询其账户明细，发现该账户经常有小额试探交易，并且存在资金快进快出的情况，进一步询问他的职业信息，此人闪烁其词，不肯回答。

在此同时，银行工作人员通过智能风控平台查询，发现此人为涉赌涉诈黑名单客户，备注为“2022年4月国家反诈中心下发涉案人员，暂停开户”。考虑到其户籍身份敏感，明细与职业信息有较大出入，且系统里备注为涉案人员，银行工作人员及时与西工反诈中心民警联系。随后两名民警及时赶到，将该涉案人员带走进一步调查。(工轩)