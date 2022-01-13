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未来五年，洛阳文旅这样干……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 河南日报客户端 2022.06.30 12:24

　　6月29日，中国共产党洛阳文化旅游投资集团有限公司(以下简称“洛阳文旅”)举行第一次代表大会。记者从会上获悉，未来五年，洛阳文旅将深入落实省委市委文化旅游发展战略，以党建高质量推动发展高质量为主要脉络，以助力洛阳文旅产业高质量发展为中心任务，以锚定全国一流、打造旗舰劲旅为总体目标，为推动洛阳文旅产业高质量发展而不懈奋斗。

　　据了解，洛阳文旅将锚定1个目标、发挥3大功能、推进3大任务、做强8个板块、实现千亿资产。具体目标是：综合实力迈上新台阶，项目建设实现新突破，产业发展取得新成效，公司治理达到新水平，深化改革迈出新步伐，党建工作呈现新气象。

　　今后五年，洛阳文旅的发展战略为“13381”：

　　锚定1个目标：完成3A主体信用评级，实际控制2至3家上市公司，进入中国旅游集团20强；

　　发挥3大功能：重大文旅项目开发、重要文旅资源运营、新兴文旅业态引领；

　　推进3大任务：历史文化保护利用、沉浸式文旅目的地打造、文旅产业链提升；

　　做强8个板块：文化体育、旅游开发、酒店餐饮、文旅金融、商业运营、航空、隋唐洛阳城片区、龙门石窟片区；

　　实现千亿资产：资产规模达1000亿元。

　　洛阳文旅集团党委书记、董事长崔光焱表示，将深刻领会洛阳市产业发展“136”工作举措，把发展沉浸式文旅产业作为集团今后工作的重中之重。深入研究沉浸式文旅产业发展规律，瞄准沉浸式文旅产业发展方向。持续抓好沉浸式文旅目的地打造的重塑古都风貌、沉浸式文旅项目落地见效、文旅企业总部基地打造三大任务，为洛阳沉浸式文旅产业发展注入新动力。(河南日报客户端记者 郭歌 通讯员 赵夏楠)④
[ 责任编辑：崔利利 ]
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