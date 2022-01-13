改名字后如何补换社保卡？市人社局详答

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：个人姓名变更后，如何补换社保卡？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：个人姓名变更后，如何补换社保卡？

市人力资源和社会保障局回复：个人姓名变更后，首先需至参保地经办机构办理参保信息变更，完成信息变更后，补换社保卡可通过线上或线下两种渠道办理。

1.线下可本人携带有效身份证原件至就近的社保卡银行经办服务网点(微信或支付宝首页搜"河南社会保障卡生活号----服务大厅"进行查询)或至市民之家二楼进行补换社保卡业务，此业务为即时出卡；

2.线上可通过微信或支付宝首页搜“河南社会保障卡”生活号——服务大厅——社保卡补换，按照要求填写信息并提交，市内最快次日送达，省内3个工作日，省外5个工作日即可送达(西藏、新疆等偏远地区除外、疫情等特殊时期除外)。社保卡工本费16元，邮费省内10元，省外20元。

>>>点击查看原文⑥