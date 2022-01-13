洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

地铁2号线牡丹桥站两个出入口何时完工？轨道交通集团回复
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.30 11:35

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：地铁2号线牡丹桥站九都路解放路口东北角和西北角两个出入口施工很长时间了，何时能完工？

　　洛阳市轨道交通集团回复：九都路解放路口东北角和西北角为地铁2号线牡丹桥站出入口施工，设计采用CRD暗挖工法施工，该工艺专为地质条件不良地层中使用，掘进效率较低。牡丹桥站所处位置为洛河冲积阶地，出入口暗挖地层为富水砂卵石层夹杂粉细砂层，地质条件极差，各类管线错综复杂需进行迁改，施工难度很大。施工单位将严格按照规范标准作业，确保工程安全和质量，预计该出入口将于2022年底施工完成。

>>>点击查看原文
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
        伊水细煮“中国”味，伊河渡口美食多。洛阳八大汤之一的粉汤，在市区难觅踪迹，在伊滨区的伊河渡早茶街上，...
  • ·隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
  • ·学会这三招，拍夏日荷花
  • ·荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳高温津贴标准上调 用人单位不落实...
  • 正式签约！洛阳建设国家中医（脑病）...
  • 高招考生必看！如何避免被退档？13种...
  • 即日起，通信行程卡取消“星号”标记！
  • 八路军豫西抗日独立支队来定指挥部旧...
  • 雨水送凉意，未来几天洛阳多分散性阵...
  • 全力打造数字强市！洛阳高质量发展“...
  • 来看看昙曜五窟和龙门石窟有啥不一样
  • 洛阳地铁2号线“学习强国”主题专列打...
  • 洛龙区8所公办园面向辖区内幼儿招生
    		•
    百姓呼声
    洛阳常态化免费核酸检测什么时候实施？
    洛新摩托车考场进入验收，即将投入启用
    精彩图片
    壮观！黄河小浪底开闸...
    有书香，能纳凉！城市...
    孟津区朱寨村：环境整...
    夏至景美 荷塘觅凉【高...
    精彩热帖

    大运河文化之旅

    夏荷与紫薇

    沿黄公路

    大花萱草 艳丽开放
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605