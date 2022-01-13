地铁2号线牡丹桥站两个出入口何时完工？轨道交通集团回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：地铁2号线牡丹桥站九都路解放路口东北角和西北角两个出入口施工很长时间了，何时能完工？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：地铁2号线牡丹桥站九都路解放路口东北角和西北角两个出入口施工很长时间了，何时能完工？

洛阳市轨道交通集团回复：九都路解放路口东北角和西北角为地铁2号线牡丹桥站出入口施工，设计采用CRD暗挖工法施工，该工艺专为地质条件不良地层中使用，掘进效率较低。牡丹桥站所处位置为洛河冲积阶地，出入口暗挖地层为富水砂卵石层夹杂粉细砂层，地质条件极差，各类管线错综复杂需进行迁改，施工难度很大。施工单位将严格按照规范标准作业，确保工程安全和质量，预计该出入口将于2022年底施工完成。

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