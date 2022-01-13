免门票、发放优惠券……洛阳“暑期运动季”体育促消费活动来啦

记者30日从洛阳市体育局获悉，洛阳将在7月1日至8月31日开展“暑期运动季”体育促消费活动，其间将开展健身惠民、体旅融合等惠民活动，还将举办精彩赛事，打造体育活动品牌，点燃暑期群众的消费热情，提振体育消费市场，欢迎广大市民积极参与。

记者30日从洛阳市体育局获悉，洛阳将在7月1日至8月31日开展“暑期运动季”体育促消费活动，其间将开展健身惠民、体旅融合等惠民活动，还将举办精彩赛事，打造体育活动品牌，点燃暑期群众的消费热情，提振体育消费市场，欢迎广大市民积极参与。

【健身惠民系列】发放健身优惠券，场馆免费开放

●河南省体育健身优惠券发放

活动时间：预计2022年7月

活动内容：2022年经过县(市、区)体育(教体、文体)局推荐、核实，市体育局资料审核、省体育局审定、第三方组织的培训和签约等环节后，最终为22个洛阳市定点场馆。通过“豫动中原”APP和微信公众号，发放10元、15元、20元、25元、50元五种面值的优惠券，市民线上抢券，健身锻炼消费时先行支付，健身后用优惠券等额冲抵健身费用。具体消费券发放时间，将及时通知，敬请关注。

●体育场馆免费、低收费开放

活动时间：全消费季

活动内容：根据国家体育总局2017年发布的《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》做好我市体育场馆的免费或低收费开放工作。体育中心健身步道、健身广场、室外篮球场、多功能体育场、门球场等健身设施全天24小时免费向市民开放。各场馆常年对老年人、中小学生、残疾人半价开放，比赛免费向市民开放(商业比赛除外)。新区体育场、西工体育场、体育馆、游泳馆分别开放足球、田径、羽毛球、乒乓球、游泳等项目，在国家法定节假日、全民健身活动日免费开放，具体方式详见体育局官网发布的免费对外开放公告。