高招考生必看！如何避免被退档？13种退档原因这样预防

志愿填报对每个高招考生都是至关重要的一环，每年都会有志愿填报的遗憾。有些时候，即使同学们的分数达到投档线，也可能出现被退档的情况，是什么原因呢？家长和考生又该如何避免高分被退档或达线退档的情况？来看看下面的内容！

志愿填报对每个高招考生都是至关重要的一环，每年都会有志愿填报的遗憾。有些时候，即使同学们的分数达到投档线，也可能出现被退档的情况，是什么原因呢？家长和考生又该如何避免高分被退档或达线退档的情况？来看看下面的内容！

为什么会出现高分落榜或达线退档？

主要表现有三种情况：

1.考生总分高于院校录取线而没有达到专业线并且不服从调剂。

2.高考总分达到相应批次录取线，但相关科目较差或因身体条件不符合所报专业要求而予以退档。

3.因各院校投档线的人数都比实际录取的新生多20%，因而投档线上的“边缘生”，很可能遭遇进档后退档的风险。