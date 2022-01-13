开展结对共建 共庆党的生日

在“七一”即将来临之际，近日，市委政研室与汝阳县三屯镇六湖村开展“五联五促”联基层党组织结对共建活动，邀请该村部分党员代表到中共洛阳组纪念馆参观。
在“七一”即将来临之际，近日，市委政研室与汝阳县三屯镇六湖村开展“五联五促”联基层党组织结对共建活动，邀请该村部分党员代表到中共洛阳组纪念馆参观。
在“七一”即将来临之际，近日，市委政研室与汝阳县三屯镇六湖村开展“五联五促”联基层党组织结对共建活动，邀请该村部分党员代表到中共洛阳组纪念馆参观。大家共同回顾河南省第一个党组织——中共洛阳组的诞生历程，感受革命先烈矢志不渝的革命信念，重温入党誓词，激励党员干部不忘初心、继续奋斗。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 侯秀波 摄)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605