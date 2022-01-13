开展结对共建 共庆党的生日

在“七一”即将来临之际，近日，市委政研室与汝阳县三屯镇六湖村开展“五联五促”联基层党组织结对共建活动，邀请该村部分党员代表到中共洛阳组纪念馆参观。

在“七一”即将来临之际，近日，市委政研室与汝阳县三屯镇六湖村开展“五联五促”联基层党组织结对共建活动，邀请该村部分党员代表到中共洛阳组纪念馆参观。大家共同回顾河南省第一个党组织——中共洛阳组的诞生历程，感受革命先烈矢志不渝的革命信念，重温入党誓词，激励党员干部不忘初心、继续奋斗。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 侯秀波 摄)