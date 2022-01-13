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关于公开征求洛阳市“市树”评选结果意见建议的通告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.30 08:37

　　关于公开征求洛阳市“市树”评选结果意见建议的通告

　　根据国家园林城市创建有关要求，我市开展了“市树”评选活动，按照相关评选标准和评选程序，现拟确定国槐、悬铃木(法桐)同时作为洛阳市“市树”。为广泛听取社会各界意见和建议，现就“双市树”评选结果面向社会公开征求意见。如有意见和建议，请于2022年6月30日至2022年7月30日，通过以下方式反馈。

　　1.通过信函方式将意见邮寄至：洛阳市洛龙区龙门大道6号洛阳市城市管理局城市绿化科。

　　2.通过电子邮件方式将意见发送至：lyscgjlhb@163.com。

　　洛阳市城市管理委员会办公室

　　洛阳市创建办

　　共青团洛阳市委员会

　　2022年6月30日

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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