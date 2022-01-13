洛阳市乡村（社区）文化合作社优秀节目展演活动举行

昨晚，“欢歌笑语庆七一·喜迎党的二十大”洛阳市乡村(社区)文化合作社优秀节目展演活动在洛阳广播电视台一号演播厅举行。

昨晚，“欢歌笑语庆七一·喜迎党的二十大”洛阳市乡村(社区)文化合作社优秀节目展演活动在洛阳广播电视台一号演播厅举行。

本次活动由市委宣传部、市文广旅局主办，洛阳广播电视台、市文化馆承办，旨在展示全市乡村(社区)文化合作社发展成果，激发基层文化的生机和活力，以饱满昂扬的精神状态迎接党的二十大胜利召开。

本次活动以文艺演出为主，来自我市各县区的乡村(社区)文化合作社及专业院团的文化志愿者，带来了声乐、器乐、舞蹈、戏曲、朗诵等形式多样、丰富多彩的节目。展演活动通过“精彩洛阳”抖音号，“洛阳旅游”微信号、抖音号，“文明洛阳”微信号，“老贾播报”微信号、抖音号，“洛阳网”微信号、抖音号，“洛视频”微信号、抖音号等进行了网络直播。

洛阳曲剧院院长刘联合演唱现代曲剧《河洛工匠》选段、洛阳豫剧院演艺有限公司董事长关美利演出《穆桂英挂帅》选段、河洛大鼓省级代表性传承人张怀生带来《喜迎党的二十大》、全国最美志愿者曹建淼演奏《颂党恩礼赞新时代》……展演活动现场，一个个精彩的节目赢得观众阵阵掌声。

去年以来，我市大力推进全市乡村(社区)文化合作社建设，培育了一批有特色、有影响力的乡村(社区)文化合作社。这些乡村(社区)文化合作社深入挖掘社会文化力量，整合各种文艺团队，开展形式多样、丰富多彩的文化活动，让公共文化服务热在基层、热在群众。

市委常委、宣传部部长王飞参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华)