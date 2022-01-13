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一个“谎言计划”为她的高考护航
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.30 08:33

　　日前，得知孤儿小雪(化名)的高考成绩出来了，市民政局儿童福利科科长杨志强放下心来。今年2月，小雪突发疾病，市民政局第一时间伸出援手，医院专家经过会诊后，决定对她采取保守治疗，并编织“爱的谎言”，让她先安心备考。

　　2月20日上午，正在新安县读高三的小雪突然感到头晕，继而昏迷不醒。学校老师急忙将她送到新安县第二人民医院急诊科抢救，后又转至河南科技大学第一附属医院神经内科，后被诊断为脑膜瘤，预计手术费用30多万元。面对这一变故，小雪的姑姑手足无措。

　　“小雪是个苦命的孩子，出生仅4个月，母亲就因病去世，12岁时，父亲也去世了。”杨志强说，新安县民政局及时将小雪纳入孤儿保障范围，并由其姑姑作为她的法定监护人。

　　令人欣慰的是，小雪不仅聪明，还勤奋好学，从小学到高中，一直品学兼优。她的病情也牵动着市、县两级民政部门负责人的心，一场爱心接力就此拉开帷幕。

　　2月25日，记者和市民政局相关负责人一起来到河南科技大学第一附属医院看望小雪。在民政部门的协调下，医院调集精干力量，对小雪进行全力救治。市、县两级民政部门通过各种渠道，为小雪筹措医疗资金11万余元。

　　想到100多天后就要参加高考，躺在病床上的小雪心急如焚，迫切想返回校园。“我儿子正在读大二，当初我经历过陪考，很理解小雪的感受。”杨志强说。

　　为了不影响小雪参加高考，杨志强积极协调专家会诊，并反复咨询能否先行保守治疗，等小雪高考后再根据病情考虑手术。经反复会诊和临床观察，医院敲定了保守治疗的方案。

　　面对小雪对病情的多次追问，医护人员和她的姑姑每次都轻描淡写地说，是营养不良、睡眠不足引起的小毛病，劝她安心调养，积极备考。天真的小雪相信了，她不知道这是杨志强、医护人员和她姑姑一起编织的“爱的谎言”。

　　记者了解到，在医护人员的精心治疗下，经过1个多月的保守治疗，小雪重返学校，并顺利参加了高考。

　　高考结束后，按照“谎言计划”，为了让小雪勇敢面对病情，姑姑循序渐进地把真相告知了小雪。杨志强说，下一步，市、县两级民政部门将依托“福彩圆梦·孤儿助学工程”和“孤儿医疗康复明天计划”，实现小雪圆梦大学与身体康复的双赢。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 董华武 吕雷刚）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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