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“回首百年统战路 同心奋进新时代”主题展开幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.30 08:31

　　昨日，“回首百年统战路 同心奋进新时代”——洛阳市纪念中国共产党统一战线政策提出100周年暨全市统一战线“喜迎二十大”主题展开幕，市委常委、统战部部长、副市长李新建出席开幕式并讲话。

　　本次主题展分上下篇，上篇“百年统战 砥砺初心”，讲述了100年来中国共产党创造性提出的统一战线理论、方针、政策，为党完成各个时期中心任务凝聚最广泛爱国力量的伟大历程；下篇“矢志不渝 同心奋进”，展示了在中共洛阳市委的领导下，我市各民主党派、无党派人士在洛阳经济社会发展中发挥的积极作用。主题展位于洛阳市博物馆10号厅，将持续至9月30日。

　　李新建指出，全市各级统战部门、各统战团体要紧扣迎接党的二十大胜利召开和学习贯彻党的二十大精神这条主线，巩固拓展党史学习教育成果，引导全市统战干部、广大统战成员，在回顾党领导的统一战线走过的百年辉煌历程中，学深悟透习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，在加快建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌的新征程中展现新作为、实现新突破。

　　市领导雷雪芹、程相朝，我市各民主党派负责人、无党派人士代表及各统战团体负责人等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 宋瑞玉)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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