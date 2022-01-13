河南工程学院工业软件产业研究院执行院长、清洛基地精益智造所首席技术专家梅清晨：用好人工智能 推动产业升级

“当前，人工智能被视为拉动我国数字经济发展的新动能。”河南工程学院工业软件产业研究院执行院长、清华大学天津高端装备研究院洛阳先进制造产业研发基地精益智造所首席技术专家梅清晨表示，人工智能产业既是数字经济时代的核心生产力和产业底层支撑能力，又是激活数字经济相关产业由数字化向智能化升级的核心技术。

“当前，人工智能被视为拉动我国数字经济发展的新动能。”河南工程学院工业软件产业研究院执行院长、清华大学天津高端装备研究院洛阳先进制造产业研发基地精益智造所首席技术专家梅清晨表示，人工智能产业既是数字经济时代的核心生产力和产业底层支撑能力，又是激活数字经济相关产业由数字化向智能化升级的核心技术。

梅清晨认为，人工智能产业发展将极大改变新一轮城市与区域竞争的格局，成为加快区域经济发展的强大引擎。有些人可能认为，像洛阳这样的传统工业城市人工智能基础不好、优势不明，但梅清晨的意见正好相反，“从数字产业化来说，洛阳优势并不明显，但对于产业数字化来说，洛阳发展空间十分广阔”。

所谓产业数字化，就是利用现代信息技术对传统产业进行全方位、全角度、全链条的改造。研究成果表明，数字化程度每提高10%，人均GDP增长0.5%至0.62%。简言之，产业数字化是指这些产业原本就存在，但是利用数字技术后，带来了产出的增长和效率的提高。

“洛阳工业基础雄厚，大量工业企业特别是装备制造企业具备产业数字化技术积淀和产品基础，这为实现产业数字化提供了丰富的应用场景。”梅清晨表示，用人工智能新技术来赋能传统产业，比如给传统装备加装计算机视觉系统、专家学习系统等，让传统装备升级为具有人工智能特征的高端装备，这应是洛阳发展人工智能产业的一个重要努力方向。相信通过产业数字化，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，实现“有中生新”，将极大提高全要素生产率，助推洛阳产业实现转型升级。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 孙曙光）