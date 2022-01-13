洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

河南工程学院工业软件产业研究院执行院长、清洛基地精益智造所首席技术专家梅清晨：用好人工智能 推动产业升级
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.30 08:27

　　“当前，人工智能被视为拉动我国数字经济发展的新动能。”河南工程学院工业软件产业研究院执行院长、清华大学天津高端装备研究院洛阳先进制造产业研发基地精益智造所首席技术专家梅清晨表示，人工智能产业既是数字经济时代的核心生产力和产业底层支撑能力，又是激活数字经济相关产业由数字化向智能化升级的核心技术。

　　梅清晨认为，人工智能产业发展将极大改变新一轮城市与区域竞争的格局，成为加快区域经济发展的强大引擎。有些人可能认为，像洛阳这样的传统工业城市人工智能基础不好、优势不明，但梅清晨的意见正好相反，“从数字产业化来说，洛阳优势并不明显，但对于产业数字化来说，洛阳发展空间十分广阔”。

　　所谓产业数字化，就是利用现代信息技术对传统产业进行全方位、全角度、全链条的改造。研究成果表明，数字化程度每提高10%，人均GDP增长0.5%至0.62%。简言之，产业数字化是指这些产业原本就存在，但是利用数字技术后，带来了产出的增长和效率的提高。

　　“洛阳工业基础雄厚，大量工业企业特别是装备制造企业具备产业数字化技术积淀和产品基础，这为实现产业数字化提供了丰富的应用场景。”梅清晨表示，用人工智能新技术来赋能传统产业，比如给传统装备加装计算机视觉系统、专家学习系统等，让传统装备升级为具有人工智能特征的高端装备，这应是洛阳发展人工智能产业的一个重要努力方向。相信通过产业数字化，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，实现“有中生新”，将极大提高全要素生产率，助推洛阳产业实现转型升级。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 孙曙光）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
        伊水细煮“中国”味，伊河渡口美食多。洛阳八大汤之一的粉汤，在市区难觅踪迹，在伊滨区的伊河渡早茶街上，...
  • ·隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
  • ·学会这三招，拍夏日荷花
  • ·荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳旅游年票大湾区纪念卡7月1日起发行
  • 洛阳市教育局最新通报！35所民办学校...
  • 洛阳市青年人才公寓累计入住500余名青...
  • 洛阳90后小伙儿开办共享厨房 方便病患...
  • 洛轴“牵手”宜阳 新生产基地今日签约
  • 即日起，通信行程卡取消“星号”标记！
  • 洛阳高温津贴标准上调 用人单位不落实...
  • 正式签约！洛阳建设国家中医（脑病）...
  • 洛阳多家单位获市政府通报表扬
  • 全力打造数字强市！洛阳高质量发展“...
    		•
    百姓呼声
    洛阳常态化免费核酸检测什么时候实施？
    洛新摩托车考场进入验收，即将投入启用
    精彩图片
    壮观！黄河小浪底开闸...
    有书香，能纳凉！城市...
    孟津区朱寨村：环境整...
    夏至景美 荷塘觅凉【高...
    精彩热帖

    大运河文化之旅

    夏荷与紫薇

    沿黄公路

    大花萱草 艳丽开放
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605