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明晰发展方向 聚焦重点领域实现突破
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.30 08:31

　　昨日，“重点产业集群”高质量发展专题研修班举行人工智能产业集群专题讲座。业界专家就产业发展前景、发展途径、重点方向等内容进行授课，引发学员热烈反响。

　　“课程内容既有广度又有深度，为我们理解人工智能产业发展的底层逻辑和未来趋势带来了全新视角和深刻启迪。”西工区科技局局长杜安表示，要将学到的知识和得到的启示转化为具体的工作思路和措施，抢抓风口产业发展机遇，大力推进西工区人工智能产业延链补链强链，助力我市人工智能产业发展，为全市经济高质量发展注入强劲动力。

　　涧西区发展人工智能产业有基础、有优势，但区里人工智能企业多数处于产业链中下游，如何破题一直是该区科技局局长许丹苦苦思索的问题。“通过学习，我更加了解人工智能产业链条，明晰了发展人工智能产业的努力方向。”许丹表示，该区将围绕机器人、大数据两条产业链，建平台、抓项目、优机制，不断扩展智能机器人在电子信息制造、生物医药、5G、工业互联网等高端制造的应用场景，提升装备制造的智能化水平，推动人工智能、数字经济与实体经济实现深度融合。

　　洛龙区科技局局长孙舟参加完培训，收获颇丰、感触颇多。“这次培训形式新、内容实，让我对人工智能产业有了更明晰的认识。”孙舟表示，下一步，该区将结合洛阳大数据产业园的产业基础，加快推进洛阳中移在线、洛阳景安等企业的人工智能建设，围绕算力服务平台推进洛阳华为人工智能实验室建设等，加快形成具有竞争力的人工智能产业集群。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 孙曙光)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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