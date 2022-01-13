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洛阳市处非办：警惕虚拟跑鞋陷阱 避免被“割韭菜”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.30 08:34

　　近日，虚拟跑鞋投资案例引发关注，随着发布虚拟跑鞋的游戏公司终止对国内玩家的服务，不少投资者血本无归。市处非办工作人员提醒，警惕此类投资陷阱。

　　●案例

　　近日，澳大利亚一家互联网游戏公司发布的虚拟跑鞋引发投资者热炒。虚拟跑鞋的售价高达4万元，因其宣扬“跑步就能赚钱”，迅速吸引了众多投资者，其中不乏中国大陆用户。

　　该公司宣称，玩家购买的虚拟跑鞋越贵，后期收益越高。游戏平台还允许用户在游戏内的市场上出售虚拟跑鞋换取代币。5月27日，这家公司发布公告称，将停止对中国大陆用户提供服务。在公告发布两天后，虚拟跑鞋的价格跌幅达90%，不少玩家血本无归。此举被不少中国网友称为“web3.0版的庞氏骗局”。

　　●解析

　　虚拟跑鞋的赚钱模式存在致命伤：虚拟跑鞋并非实物，跑步又无法直接创造财富，为了维持赚钱假象，平台需用新用户缴纳的费用补贴老用户，这就意味着只有不断地拉新玩家，这个游戏才能运转下去。除了早期进场的玩家可能赚到钱，后面跟风加入的投资者，极有可能因高位接盘而沦为被收割的“韭菜”。

　　●提醒

　　市处非办工作人员提醒，打着“运动赚钱”旗号的玩法不在少数，其中不乏骗局。此前，趣步App就曾打着“每天走够4000步，每月至少能赚200元”的旗号对消费者实施诈骗。最终，趣步App因涉嫌传销、非法集资、金融诈骗等违法行为被政府部门立案调查。

　　该工作人员说，目前，我国已经全面禁止炒币，而虚拟跑鞋的代币交易就涉嫌违规炒币，投资者的虚拟财产不受法律保护。因此，对虚拟跑鞋等类似的投资陷阱，投资者需高度警惕，对自己的投资能力应有清醒认识，要理性分析和评估各种标新立异的商业模式，不要被一夜暴富的神话所诱惑，以免上当受骗。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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