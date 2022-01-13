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谁说中老年人不能踢球？看他！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.30 08:33
段岩（左二）在球场挥洒汗水

　　“传中！好球……”近日，在洛龙区学院路旁一个6人制足球场内，60岁的涧西区居民段岩挥汗如雨地踢足球。凭着出色的技术，他躲开对手的围追堵截，冲入对方禁区，高高跃起，头球破门。

　　“我从小学开始踢足球，至今已经踢了50多年。现在每周踢3场，运动后浑身舒畅。”段岩说，他年轻时踢的就是前锋，曾代表单位参加区里和市里的比赛。“那时候踢11人制标准场地，一场球踢下来跑十几公里，休息一晚，第二天还能继续参加比赛。”段岩说。

　　随着年龄逐渐增加，段岩改变了踢球的方式。“尤其是50岁以后，虽然还是踢前锋，但很少做急停、180度转身及带球急速变向等动作，这样能避免受伤，延长运动生命。”段岩说，如今，他更多回撤至中场，给同伴传球，或者埋伏在对方禁区前沿，伺机抢点破门。

　　在段岩看来，只要掌握方法，中老年人踢足球可以增强心肺功能、身体的协调力、反应能力，让身体更强壮、更健康。同时，足球运动也能让中老年人扩大社交圈，增强社会融入感。“尤其是在场上，踢出一个精彩的妙传，或者踢出决定性的进球，那种快乐是无法用语言描述的。”段岩说。

　　中老年人踢球有哪些注意事项？段岩分享了自己的经验。

　　要选择透气的运动服及合脚防滑的足球鞋，穿长筒足球袜，戴护腿板、护踝、护肘等护具。要选择带有草皮的正规场地踢球，能有效避免受伤。踢球前要充分热身，活动脚腕、膝关节等。要注意及时补水，以多次少量为宜，喝一些温热的淡盐水。要保持娱乐健身的心态，享受足球运动带来的快乐，不做超出身体承受能力的动作，避免和对方身体冲撞。运动结束后，要做好肌肉的放松和拉伸，有助于恢复。

　　除了踢足球，段岩还是一名业余围棋五段选手，曾在洛阳举行的第二届“感恩杯”围棋大奖赛中夺得中年组第一名。如今，他每周都给孩子们上围棋课，闲暇时还喜欢钓鱼。他说，运动是他一生的爱好，他会坚持下去，在运动中享受快乐人生。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 涂晓洛 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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