华人同胞摔伤急需救治 援赞医疗队伸出援手

近日，中国某跨国矿业公司相关负责人将一封感谢信送至中国驻赞比亚大使馆，感谢中国援赞比亚第23批医疗队紧急救治华人同胞，这让更多人了解到中国人在海外守望相助的暖心故事。

近日，中国某跨国矿业公司相关负责人将一封感谢信送至中国驻赞比亚大使馆，感谢中国援赞比亚第23批医疗队紧急救治华人同胞，这让更多人了解到中国人在海外守望相助的暖心故事。

赞比亚时间6月15日晚，中国援赞比亚第23批医疗队队长、洛阳市中心医院副院长闫宏宪忙完一天的工作，忽然接到中国驻赞比亚大使馆经参处刘国玉参赞的电话得知，有一名华人同胞受伤，伤情较重，需要紧急救治。

闫宏宪了解到，伤者在工作时不慎从高空坠落，导致脊柱骨折伴神经压迫，已经在当地一所意大利医院接受治疗，因医疗条件受限，存在较大风险，若伤者得不到及时救治，可能导致部分截瘫，所以紧急向中国援赞比亚医疗队求助。

随后，中国援赞比亚第23批医疗队队员、洛阳市中心医院骨科专家王超，开始为伤者作手术准备及病情评估。16日，医疗队随行多名专家为伤者紧急实施手术。长达3小时的手术结束后，伤者骨折部位成功复位。“我的腿有感觉了，谢谢老乡！”伤者鲍先生术后苏醒后，看到医生是熟悉的黄色面孔，激动落泪。

事后，中资企业李经理说：“意外发生后，我们第一时间找到中国大使馆和中国医疗队，正因为有你们，同胞在异国他乡得到了高水平的救治，我们感受到了祖国的强大！”（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 刘林）